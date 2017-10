ATFPM pede a  Alexis Tam melhoria de “matérias estruturantes”

A direcção da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) esteve reunida com o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, num encontro por ocasião do 30º aniversário da instituição presidida por José Pereira Coutinho. A reunião contou ainda com a presença da presidente da Assembleia Geral do organismo, Rita Santos.

Em declarações ao PONTO FINAL, Pereira Coutinho adiantou que na reunião foram discutidos assuntos relacionados com cultura, educação, saúde e desporto, domínios que o presidente da ATFPM caracterizou como “matérias estruturantes e de longo prazo” nas quais há “necessidade de melhorar”. Coutinho considera que as melhorias têm de se fazer notadas tanto ao nível de estruturas, como de recursos humanos.

“É importante que na área da saúde o Governo invista mais em recursos de qualidade, nomeadamente médicos de Portugal, para não só prestar melhores serviços, mas também para dar formação aos médicos locais”, disse o presidente da ATFPM ao PONTO FINAL. Pereira Coutinho referiu, a título de exemplo, as muitas queixas que chegam à Associação dos Trabalhadores da Função Pública relativos à terapia da fala, domínio onde há “uma nítida falta de recursos”. A lacuna, diz o também deputado, causa avultados encargos financeiros às famílias: “Temos conhecimento de famílias que são obrigadas a levar os filhos a Hong Kong ou contratam um professor para vir a Macau duas a três vezes por semana”, referiu Coutinho.

Outra das questões levantadas prendeu-se com as instalações desportivas, que são “insuficientes”, sendo “importante que o Governo planeie a médio e longo prazo os locais” para a subsistência de modalidades como o futebol e o hóquei em campo. Ainda sobre esta área foi discutida a integração de jogos electrónicos no âmbito do das modalidades apoiadas pelo Instituto do Desporto, algo que já acontece noutros países e regiões, de acordo com o deputado.

Em jeito de balanço, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau referiu que Alexis Tam “está ciente” da importância dos problemas suscitados, tendo mostrado “vontade de melhorar aquilo que temos proposto”.