Associação Geral do Pessoal Administrativo de Macau luta pelos cinco dias de trabalho  

Ng Chi Peng, presidente da Associação Geral do Pessoal Administrativo de Macau, defendeu, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que o território enfrenta uma escassez de recursos humanos. O responsável mostrou-se apologista de que é necessário proteger os direitos de descanso para o pessoal administrativo, para que não trabalhem horas extraordinárias. Actualmente, e de acordo com a mesma estação, a maioria do pessoal administrativo trabalha 5,5 dias por semana, e a associação espera alcançar uma semana de trabalho de 5 dias. Numa altura em que o Governo propõe alterações à Lei das Relações de Trabalho, Ng Chi Peng disse ainda que a sua associação apoiou o estabelecimento da licença de paternidade paga, da licença de maternidade prolongada e do regime de compensação para feriados sobrepostos.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...