Associação dos Escoteiros de Macau admitida na família escotista internacional  

Na tarde de ontem, no Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau, a Associação dos Escoteiros de Macau organizou uma parada para celebrar o 68º aniversário da fundação da República Popular da China. A organização tornou-se em Agosto no 168.o membro da Organização Mundial do Movimento Escoteiro.

Elisa Gao

Para celebrar o 68º aniversário da fundação da República Popular da China, a Associação dos Escoteiros de Macau organizou uma parada no Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau na tarde de domingo.

Fundada em 1983, a Associação dos Escoteiros de Macau foi aceite na Organização Mundial do Movimento Escoteiro (WOSM, na sigla inglesa) como o 168º membro a 16 de Agosto deste ano. Actualmente, conta com três divisões: “filhos de escoteiros” (dos seis aos 12 anos), escoteiros (dos 12 aos 16 anos) e “escoteiros aventureiros” (dos 16 aos 21 anos). A associação abrange 36 patrulhas e espera criar ainda mais.

Em declarações ao PONTO FINAL, Francisca Vong, chefe da Associação dos Escoteiros de Macau, disse que a adesão à WOSM veio trazer mais responsabilidades e que o organismo que lidera se propõe ser mais activo na promoção das actividades internacionais dos escoteiros: “Nós temos que seguir as políticas e regras da WOSM e implementá-las em Macau. Nós vamos participar mais, não apenas com a expansão do número dos escoteiros mas também ao integrar actividades mas internacionais.”

Francisca Vong recordou que há mais de 30 anos que a Associação dos Escoteiros de Macau tentava integrar a Organização Mundial do Movimento Escoteiro: “Desde 1995 que estamos afiliados na Região dos Escoteiros da Ásia-Pacífico da WOSM mas nessa altura foi durante a Administração portuguesa e por causa de algumas razões não conseguimos ser admitidos”.

Vong explicou que o pedido tem que ser apresentado por uma nação e após a transferência de soberania de Macau para a República Popular da China, apesar de a China não ter uma organização oficial de escoteiros, foi feito um pedido para que entrassem: “Macau tem vindo a desenvolver as actividades dos escoteiros há vários anos e a WOSM pode ver os nossos esforços em desenvolver actividades para os jovens. Nós partilhamos o mesmo espírito por isso fomos aceites como um caso especial”, sublinhou a dirigente.

Na 41ª Conferência Mundial dos Escoteiros, a Associação dos Escoteiros de Macau recebeu 673 votos a favor da adesão, tornando-se, deste modo, o 168º membro. A Associação dos Escoteiros de Macau conta com mais de cinco mil membros registados, dos quais metade ainda permanecem activos no organismo.

Alexis Tam, secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, garantiu que a RAEM vai continuar a apoiar vigorosamente a Associação dos Escoteiros de Macau de modo a que esta possa desenvolver mais actividades para os jovens e cultivar o seu sentido de responsabilidade e missão em servir a sociedade e contribuir para o desenvolvimento do país.