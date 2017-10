As paisagens artificiais de Tang Kuok Hou, no Café do IFT

O Instituto de Formação Turística (IFT) dinamiza até 1 de Dezembro, no Café do IFT, junto ao lago Nam Van, a exposição de fotografia “Photosynthesis II”, de Tang Kuok Hou. A mostra reúne imagens nocturnas de Macau e teve génese numa “das explorações de Tang sob a sua observação da sociedade. Explora a relação entre dinamismo urbano e a fonte de luz artificial”, escreve a instituição.

Nascido em Macau em 1989, licenciado em Sociologia pela Universidade de Macau, Tang Kuok Hou é fundador do colectivo de fotografia “Dialect”. De acordo com informação disponível no portal “Lensculture”, o artista participou em mais de quatro dezenas de exposições em Macau e no exterior, tendo já apresentado o seu trabalho em duas mostras individuais: “Ele aborda temas como a identidade, o tempo, a memória e a cultura local para explorar, através da paisagem artificial, a interconexão entre urbanos, paisagens e a existência humana versus natureza, bem como o seu respectivo significado”, pode ler-se no mesmo portal. Os trabalhos de Tang Kuok Hou integram colecções de várias instituições locais, como a Universidade de Macau, a Fundação Oriente, a Creative Macau e o Museu de Arte de Macau.

Em comunicado, o Instituto de Formação Turística diz comprometer-se desde sempre “a promover a indústria cultural em Macau. Além de fornecer constantemente uma variedade de cursos culturais e criativos, o IFT também vem procurando uma cooperação activa com artistas e exposições organizadas nos últimos anos para proporcionar uma plataforma para artistas locais apresentarem as suas obras de arte e, por sua vez, integrar as artes no quotidiano dos residentes”.

Na mesma nota, a instituição de ensino superior apresenta o IFT Café no Anim’Arte NAM VAN como “uma das plataformas para mostrar as artes locais e proporcionar aos cidadãos e turistas uma experiência gastronómica relaxante com elementos culturais e artísticos”.