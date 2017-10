APAAM tem até ao final do ano para encontrar novas instalações

A Associação de Protecção dos Animais Abandonados de Macau (APAAM) precisa de mais de 1,4 milhões de patacas para adaptar os novos centros de abrigo de que necessita e está a angariar fundos com esse propósito em vista desde o início do mês. O motivo da mudança de espaço deve-se ao aumento para o dobro do valor da renda das instalações onde a APAAM ainda se encontra.

A Associação de Protecção dos Animais Abandonados de Macau (APAAM) está a recolher donativos para a adaptação dos novos abrigos para animais que o organismo espera abrir até ao final do mês de Novembro. A associação propõe-se angariar, no mínimo, 500 mil patacas com a campanha de recolha de nativos que lançou no início do mês, tendo as obras um custo estimado em mais de 1,4 milhões de patacas. Entretanto, as centenas de animais que se encontram ao cuidado da APAAM continuam no mesmo centro de acolhimento, o que faz com que a organização tenha de pagar simultaneamente o arrendamento dos dois locais.

A campanha de angariação de fundos está a ser feita através da venda de senhas solidárias com o valor de 250 patacas, que foram distribuídas, no primeiro dia deste mês, por espaços comerciais, clínicas veterinárias e lojas para animais. Antonieta Manhão, coordenadora da APAAM, disse ao PONTO FINAL que o montante estimado de 1,4 milhões de patacas se refere ao custo das obras necessários no novo abrigo destinado aos cerca de 180 cães e mais de duas centenas de gatos abandonados que estão ao cuidado da associação: “Andamos sempre a arrendar sítios privados, não são do Governo. Já foi há muito tempo que nós arrendámos este sítio. Pelo menos há oito anos. E agora com o aumento da renda – a duplicar – a gente não consegue aguentar mais. Para arranjar o [novo] abrigo precisamos de mais de um milhão de patacas, o que não é brincadeira nenhuma”, explicou Antonieta Manhão.

O valor acumulada das rendas de ambas as instalações ultrapassa as 140 mil patacas mensais, o que se mostra um “enorme peso” para a Associação. A AAPAM conta com fundos da Fundação Macau, de cinco mil patacas por mês do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) e também com o dinheiro obtido através do programa de apadrinhamento de animais e das dádivas feitas pela população.

O custo da empreitada de renovação em curso já terá excedido os 1,4 milhões de patacas e cobriu apenas as obras básicas: a instalação de sistemas de electricidade e água, de repavimentação e impermeabilização dos mais de 460 metros quadrados (a higiene diária exige a impermeabilização do chão para que não ocorram infiltrações) e ainda de painéis acústicos nas paredes.

O contrato de arrendamento das novas instalações, situadas na zona do Patane foi assinado em Setembro, porém a área do futuro abrigo representa apenas dois terços do que está actualmente em funcionamento. A APAAM continua à procura de um local onde possam ser colocados os gatos, preferencialmente num edifício industrial no mesmo bairro, de modo a que os voluntários tenham o trabalho facilitado: “Ainda não temos espaço para os gatos porque o sítio é muito pequeno, desta vez é só para cães. Estamos agora a tentar encontrar um sítio, realmente ver se dá para pôr os gatos, mas é difícil. Macau é muito difícil”, rematou Antonieta Manhão.