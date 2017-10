Os Serviços de Saúde garantiram na quarta-feira que a composição das vacinas contra a gripe adquiridas pelo organismo corresponde às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O comunicado enviado pelos Serviços de Saúde surgiu como resposta a pedidos de esclarecimento por parte da comunicação social. O organismo liderado por Lei Chin Ion refere ainda que, desde 25 de Setembro, foram vacinadas 4.064 pessoas no território, mais 813 do que no período homólogo do ano passado.

