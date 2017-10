Serviços de Saúde investiga alteração de zona de fumadores no Wynn  

A Direcção dos Serviços de Saúde está a acompanhar o caso da alegada mudança não autorizada do perímetro da zona de fumadores da área Pit96 no rés-do-chão do empreendimento Wynn Macau, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Após uma investigação preliminar, o organismo apurou que parte da área para fumadores foi anexada à área de não fumadores, o que não obedece às regras aprovadas no plano de salas de fumo. A área em que não é permitido fumo não apresenta os sinais de proibição nos locais em que era suposto, revela a Ou Mun Tin Toi.

Os Serviços de Saúde registaram o caso e afirmam que estão a fazer o respectivo acompanhamento. A penalização máxima pode chegar às 100 mil patacas. A partir de 1 de Janeiro do próximo ano, a mesma punição vai ser aumentada para 200 mil patacas, recorda ainda a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.