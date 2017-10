Selecção quer “fazer história” na Índia  

A selecção de futebol de Macau vai ter na próxima quarta-feira um jogo de carácter decisivo a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia. Os pupilos de Chan Hiu Ming deslocam-se à Índia para defrontar o líder do grupo A, estando obrigados a vencer para manter vivo o sonho da qualificação.

Pedro André Santos

Tarefa hercúlea, mas não impossível. Esta é a convicção que parece imperar no balneário da selecção de futebol de Macau, que na próxima quarta-feira defronta na Índia o líder do grupo A da campanha de qualificação para a fase final da Taça da Ásia. Depois de ter sofrido três derrotas em outras tantas partidas na fase de grupos, a selecção da RAEM sabe que ficará fora da mais cotada prova do futebol asiático em caso de derrota, mas tal não parece afectar a confiança dos jogadores para a deslocação a Bangalore, cidade que acolhe o desafio.

“Vamos lá tentar tirar pontos e mostrar que as vitórias têm que ser conseguidas dentro de campo, e que ninguém ganha a Macau sem jogar contra Macau. É esse o objectivo: tentar mudar alguma do que aconteceu aqui [derrota por 2-0]. Até agora ainda não fizemos nenhum golo, por isso vamos tentar jogar um pouco mais ao ataque e tentar fazer golos”, disse Nicholas Torrão ao PONTO FINAL.

O avançado do Benfica de Macau recorda que a selecção local até assinou uma “boa prestação” na recepção aos indianos, mas salienta que é preciso arriscar mais para conseguir outro resultado: “Toda a gente sabe que jogamos em contra-ataque, vamos tentar finalizar os contra-ataques que conseguirmos fazer. Apesar de termos feito uma boa prestação em casa, foram poucas as vezes que criamos oportunidades de fazer golo. O objectivo é claro, defender bem e tentar contra-atacar com eficácia”, referiu.

A pressão, porém, não está apenas do lado de Macau, considera o atleta. Torrão lembra que os indianos também ainda não garantiram a qualificação para a próxima fase: “Macau está obrigado a vencer para ainda sonhar em passar, por isso temos que ir com esse pensamento de que os jogos são todos para vencer. A Índia, vencendo este jogo estará automaticamente qualificada, por isso é um jogo importante para as duas equipas”, apontou.

Tal como Nicholas Torrão, Leonel Fernandes é também visto como uma solução para procurar equilibrar a balança entre golos marcados e sofridos, tendo a dupla sido responsável pelos três golos apontados pela selecção na partida amigável disputada na segunda-feira frente ao Laos: “Quero ir lá para ganhar o jogo. Ainda vamos fazer o primeiro treino e estou ansioso para saber como vai ser a estratégia porque o nosso seleccionador disse que iria depender muito do jogo contra o Laos. Ainda não sei qual será a estratégia, mas gostávamos de ganhar o jogo e fazer história”, disse Leonel Fernandes ao PONTO FINAL.

O também dianteiro das “águias” do território está consciente de que “as expectativas não são muito altas”, tendo em conta a diferença de potencial entre as duas equipas, mas acredita que o onze do Lótus “poderá dar outra resposta” em solo indiano: “Macau tem que começar a encarar os jogos com uma postura mais atacante e ganhar partidas, porque a perder ninguém consegue evoluir. A defender com 10 homens atrás da bola não se consegue evoluir, antes pelo contrário. Esta vitória [frente ao Laos] foi um bom tónico e espero que crie um momento de confiança no balneário”, salientou.

De regresso ao onze para o desafio da próxima quarta-feira deverá estar o central Filipe Duarte, que garante que a equipa “dará o seu melhor” para tentar surpreender o adversário: “Se conseguirmos uma vitória ainda podemos acreditar, se perdermos ou empatarmos acabou. Vamos tentar fazer o melhor resultado possível, o pensamento é ganhar”, disse o central do Benfica de Macau ao PONTO FINAL.

Sendo um dos jogadores da selecção da RAEM com mais currículo, Filipe Duarte encara a partida com os indianos como “um daqueles jogos em que Macau não tem nada a perder”, antevendo uma noite de muito trabalho: “Se Macau perder será algo de que toda a gente está à espera, mas se ganhar será uma alegria enorme. Para a Índia é completamente ao contrário, acho que ficaram descontentes com o resultado [em Macau] e vão entrar com tudo”, alertou Filipe Duarte.

O jogo entre a Índia e Macau está agendado para as 19h30 da próxima quarta-feira (22h00 em Macau).