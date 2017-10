Porsche junta-se a Real Madrid na nova zona de entretenimento de Hengqin

A famosa marca alemã de automóveis de luxo chegou a acordo com as empresas eSun Holdings e Lai Fung Holdings tendo em vista o desenvolvimento e operação de um centro de entretenimento automóvel na Ilha da Montanha. Em Agosto, recorde-se, foi também anunciada a assinatura de uma parceria entre as mesmas empresas e o Real Madrid para a criação de um espaço que promete oferecer aos visitantes uma experiência interactiva de futebol.

De acordo com o jornal Business Daily, o centro deverá ver a luz do dia na segunda fase do complexo Novotown, nome dado ao projecto que está a ser desenvolvido em Hengqin desde 2015. De acordo com informação previamente divulgada, a segunda fase deverá ter início em 2021 e irá também abarcar o arranque do projecto ligado ao Real Madrid.

O centro automóvel será o primeiro da Porsche a nível mundial, oferecendo aos presentes experiências interactivas de corridas e exposições exclusivas de carros.

O Business Daily refere ainda que cerca de 70 por cento da primeira fase do projecto Novotown encontra-se concluída, mobilizando até ao momento um investimento total de cerca de 18 mil milhões de renminbis.