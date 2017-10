O lugar das crianças, na programação de Dezembro do CCM  

O Centro Cultural de Macau (CCM) leva a palco dois espectáculos em Dezembro que têm bebés e crianças como público preferencial. A primeira proposta – “Como Cão e Gato” – é apresentada pela companhia espanhola Teatre Animal. O Teatro de Marionetas Liubliana, da Eslovénia, traz ao Pequeno Auditório, “O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena”, a adaptação de um conto de Hans Christian Andersen, para embalar os mais pequenos.

São duas propostas para a época natalícia e têm como alvo o público infantil. O Centro Cultural de Macau (CCM) recebe, a 20 de Dezembro, o espectáculo “Como Cão e Gato”, pela companhia espanhola Teatre Animal. Uma peça de teatro interactivo e multimédia para crianças com idade igual ou superior a quatro anos. De 29 de Dezembro a 1 de Janeiro a mesma sala acolhe “O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena”, uma adaptação teatral de um conto clássico de Hans Christian Andersen, pelo Teatro de Marionetas Liubliana, da Eslovénia. Os dois programas são complementados por uma série de workshops.

A peça “Como Cão e Gato”, chega a Macau pela mão de um grupo espanhol “cujos espectáculos rompem com as convenções teatrais, interagindo com o espaço e o público”, escreve o Centro Cultural de Macau, em comunicado. A narrativa, que chega ao palco do Pequeno Auditório a 20 de Dezembro, com sessões às 15 e às 19h30, “aborda as relações de amizade e os sentimentos que estas despertam, encenada à medida de uma banda sonora original. O espectáculo leva a pequenada a viajar num mundo de ficção e afectos cujas personagens são desenhadas ao vivo num ecrã, diante dos seus olhos”, pode ler-se na mesma nota. O espectáculo, destinado a públicos de todas as idades, cruza as artes visuais com a performance, o multimédia e a música.

Também os mais pequenos são contemplados na programação do Centro Cultural de Macau para a época natalícia: “O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena”, que se apresenta também no Pequeno Auditório de 29 de Dezembro a 1 de Janeiro, é um espectáculo que propõe embalar os bebés com uma história encantada, retirada do denso universo literário de Hans Christian Andersen, inspirada no conhecido conto “A Princesa e a Ervilha”. A adaptação é assinada pela companhia Teatro de Marionetas Liubliana, da Eslovénia, e transporta meninos a partir de um ano de idade “a um cenário brilhante e colorido, imergindo os pequenitos numa experiência sensorial de efeitos visuais e sonoros”, explica o Centro Cultural de Macau em comunicado. “Encantado pelo som de sininhos, notas de harpa e repetição de sons simples, sílabas e palavras, o espectáculo conta a história de um jovem príncipe em busca da princesa dos seus sonhos”, complementa ainda o CCM.

De acordo com a informação facultada pelo Centro Cultural de Macau, os dois espectáculos serão complementados por uma série de workshops que envolverão as crianças e suas famílias, não estando ainda especificado o seu teor nem as datas em que vão decorrer. Os bilhetes para “Como Cão e Gato” e para “O Candeeirinho, a Ervilha e a Pena”, já estão disponíveis e têm o preço de 180 patacas.