Número de visitantes durante a Semana Dourada deve crescer quatro por cento

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) espera um aumento anual de quatro por cento no número de turistas que assomaram ao território durante a Semana Dourada. A estimativa tem por base os dados recolhidos pelo organismo até ao final do dia 3. Os Serviços de Turismo prometem dar a conhecer dados mais aprofundados no fim-de-semana, segundo referiu ontem Helena de Senna Fernandes, citada pelo jornal Ou Mun.

De acordo com a responsável pela DST, a semana tem decorrido sem sobressaltos, não tendo sido necessário reforçar o pessoal de serviço tendo em vista o controlo de multidões. A Direcção dos Serviços de Turismo, porém, comprometeu-se a considerar melhorar determinados aspectos no futuro no que respeita à divulgação de informação de natureza turística.

De acordo com uma notícia divulgada através da aplicação móvel do jornal Ou Mun Iat Pou, Helena de Senna Fernandes referiu que diversos locais afectados pelo tufão Hato têm vindo a retomar as suas funcionalidades gradualmente e espera, por isso, um crescimento estável do sector durante a segunda metade do corrente ano.

A directora dos Serviços de Turismo adiantou ainda que o “Festival de Luz de Macau 2017” tem o arranque previsto a 3 de Dezembro, dia para o qual estão também previstas as edições deste ano da Maratona Internacional de Macau e da parada “Macau, cidade latina”. A eventual extensão do período do Festival da Luz não foi considerado pela DST, de acordo com a responsável.

No que diz respeito a algumas críticas levantadas nas redes sociais devido ao fecho de ruas junto às Ruínas de São Paulo, Helena de Senna Fernandes referiu que a Direcção dos Serviços de Turismo vai comunicar com os respectivos departamentos para futuramente melhorar os planos turísticos para a área em questão.