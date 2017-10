Novo elevador da Taipa avariou com uma dezena de pessoas dentro

Mais de uma dezena de pessoas ficaram esta quinta-feira retidas no interior do elevador da Colina da Taipa Grande: O incidente ocorreu a meio da tarde de ontem, cinco dias depois da estrutura ter sido formalmente inaugurada. Ontem, o elevador parou a meio do percurso, retendo no seu interior cerca de uma dezena de pessoas durante mais de dez minutos. O problema foi resolvido pelos próprios funcionários da nova atracção. O Elevador inclinado da Colina da Taipa Grande foi inaugurado a 1 de Outubro e efectua a ligação entre o Jardim do Lago e a zona das Casas-Museu da Taipa.

