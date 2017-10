Ministério Público interpõe recurso para pedir a absolvição de João Tiago Martins  

O Ministério Público (MP) interpôs recurso da decisão do Tribunal Judicial de Base que, no início de Setembro, determinou a condenação de João Tiago Martins a cinco anos e seis meses de prisão por dois crimes de abuso sexual contra os seus dois filhos menores. No recurso apresentado junto do Tribunal de Segunda Instância, os procuradores requerem a absolvição do arguido, segundo informação confirmada à Rádio Macau pelo advogado de defesa, João Miguel Barros. Também a defesa de João Tiago Martins interpôs “extenso recurso”, de acordo com a mesma estação.

A 5 de Setembro, data de leitura do acórdão, o advogado João Miguel Barros confirmou ao PONTO FINAL que iria avançar com o recurso para o Tribunal de Segunda Instância. O causídico alegou que decisão do tribunal se sustentara apenas na avaliação do depoimento das crianças, que considerou credíveis, e que estas foram “profundamente manipuladas” pela mãe, cuja denúncia originou o processo judicial. João Miguel Barros considerou ainda que a juíza titular do processo desconsiderou a prova apresentada em tribunal, e que foram recusadas diligências requeridas pela defesa, como a avaliação de personalidade das vítimas.

O Tribunal Judicial de Base condenou o arguido a cinco anos e seis meses de prisão por dois crimes de abuso sexual de menores, tendo sido absolvido dos crimes de acto exibicionista de carácter sexual e de maus tratos agravados. João Tiago Martins encontra-se detido preventivamente desde Maio de 2016, tendo o julgamento decorrido em Abril deste ano.

O advogado do arguido, lamentou, também em declarações a este jornal, que as crianças envolvidas no processo não tenham sido sujeitas a perícias, nomeadamente por parte de pedopsiquiatras e psicólogos criminais, requeridas pela defesa: “Não foram feitas perícias de personalidade por psicólogos forenses, que são as perícias adequadas para este tipo de situações. É preciso formação específica, não há ninguém em Macau que tenha formação específica para este tipo de situações, e o tribunal recusou liminarmente tudo. Essa é uma questão que nós queremos que seja também reavaliada em sede de recurso”, considerou na altura João Miguel Barros.