Menção honrosa dos International Photography Awards para Gonçalo Lobo Pinheiro

O fotojornalista português Gonçalo Lobo Pinheiro conquistou uma menção honrosa na vertente profissional dos International Photography Awards (IPA), anunciou na quarta-feira a organização responsável pela dinamização do certame.

A fotografia “Stay Tuned” foi distinguida na categoria “Architecture: Historic” (Arquitectura: Histórico), na vertente para fotógrafos profissionais, de acordo com o comunicado da organização.

No campo dos fotógrafos não profissionais, os portugueses Filipe Matos e Jorge Maia ficaram em terceiro lugar nas secções “People:Lifestyle” (Pessoas: Estilo de vida) e “Nature: Landscapes” (Natureza: Paisagem), respectivamente.

Para a edição de 2017, o International Photography Awards indicou ter recebido 14.270 trabalhos oriundos de 165 países.

Nascido em Lisboa, em 1979, Gonçalo Lobo Pinheiro colaborou com vários órgãos de comunicação social e é actualmente coordenador fotográfico da Revista Macau, do Gabinete de Comunicação Social do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.

Na competição anual podem participar fotógrafos profissionais, amadores e estudantes de todo o mundo e todos os anos, o International Photography Awards atribui ainda os títulos de “Fotógrafo do Ano”, escolhido entre os vencedores de todas as categorias, e “Descoberta do Ano”, entre os vencedores de todas as categorias para amadores e estudantes.

Seis candidatos são ainda convidados para a competição “Deeper perspective photographer of the year”, onde as histórias das imagens também são avaliadas.

Num breve comunicado enviado às redacções, a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau felicitou Gonçalo Lobo Pinheiro, membro da direcção do organismo, pela menção honrosa com que foi distinguido pelo International Photograpy Awards: “Esta distinção enche-nos de alegria e confirma a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Gonçalo Lobo Pinheiro, sendo também um tributo ao fotojornalismo em Macau”, escreve AIPIM na nota de imprensa.