Membro excluído pelo Partido Comunista poderá ser de Macau

Um dos 13 membros do Partido Comunista excluídos da Assembleia Nacional Popular e proibidos de participar no Congresso que se inicia a 18 de Outubro devido a “comportamentos impróprios” é oriundo ou de Macau ou de Hong Kong ou de Taiwan. De acordo com o jornal South China Morning Post, ao contrário dos restantes 12 membros, a identidade deste responsável não é conhecida. A opção reforça o tom de secretismo adoptado por parte do Partido em relação aos três territórios nos quais o Partido Comunista não se encontra devidamente registado: “A identidade da pessoa poderá nunca chegar a ser revelada”, referiu o professor Lau Siu-kai, vice-presidente da Associação Chinesa de Estudos de Hong Kong e Macau. De acordo com o académico, a expulsão poderá não estar directamente relacionada com “comportamento ilegal”, mas por questões de ética devido à “rigidez em termos de regras do partido” impostas pelo presidente Xi Jinping.

O mistério em torno da exclusão surgiu após a publicação de uma lista com os nomes dos 2.271 participantes do sector militar e empresas estatais, bem como dos governos provinciais e municipais. A lista de participantes incluía também 29 representantes dos comités de trabalho de Macau e Hong Kong, embora não tenha sido fornecida uma lista completa com os nomes, acrescenta o South China Morning Post.