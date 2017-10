Macao Open junta  “gigantes” da China na RAEM

Zhang Lian-wei e Liang Wen-chong, os dois golfistas chineses com mais títulos no palmarés e com um percurso mais expressivo na modalidade, vão juntar-se a Pavit Tangkamolprasert, campeão em título na edição de 2017 do Open de Golfe de Macau. O certame vai decorrer no “Macau Golf & Country Club”, em Coloane, entre 19 e 22 de Outubro.

Conhecido como o pioneiro do golfe profissional na República Popular da China, Zhang Lian-wei venceu nos “greens” da RAEM em 2001 e 2002, sendo o único jogador a conseguir defender com sucesso o título de campeão ao longo dos 18 anos de história da competição.

O atleta de 52 anos, oriundo do vizinho município continental de Zhuhai, é presença assídua na “European Senior Tour” e mostrou, ao longo do Verão, estar em grande forma com três presenças no top 15 dos torneios em que participou. Foi também o único golfista chinês a conseguir vencer o “European Tour” e o “European Senior Tour”, em 2003 e 2016, respectivamente: “É uma honra para mim jogar neste torneio uma vez mais, foi muito importante para o meu desenvolvimento em termos profissionais”, disse o atleta chinês, num comunicado enviado às redacções pela organização.

Liang Wen-chong, por sua vez, tem brilhado nos “greens” um pouco por toda a Ásia ao longo dos últimos anos, sendo o único atleta do Continente a ter disputado os quatro principais torneios da modalidade. Liang marcou presença assídua no Open de Macau nos últimos quatro anos, tendo alcançado o seu melhor resultado em 2013, com um 11º lugar: “Estou bastante entusiasmado com a possibilidade de jogar no Open de Macau, um evento onde me sinto em casa. O campo é de grande qualidade e este torneio já é uma constante no meu calendário”, referiu.

Em representação de Macau estará um quarteto composto por Tang Chak-hou, Xiao Jie-yu, Hun Pui-in, e Yan Si-huang, todos com menos de 30 anos de idade e vistos como os atletas locais mais promissores da actualidade.

A edição deste ano do Open de Golfe, que não conta com o patrocínio do “The Venetian Macau” distribui um prémio monetário no valor de 500 mil dólares norte-americanos.