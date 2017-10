Jaime do Inso: o marinheiro-escritor que se deixou encantar pelos mistérios do Oriente  

Assinalam-se este sábado os 50 anos da morte de Jaime Correia do Inso, o oficial da Marinha portuguesa que deixou sobre Macau alguns dos livros mais relevantes sobre o perfil da sociedade do território. A sua passagem pelo antigo enclave português centra-se nas três primeiras décadas do século XX, tendo deixado um legado considerável de crónicas, testemunhos e artigos publicados na imprensa portuguesa de Macau. Estes registos foram mais tarde republicados sob a forma de livros.

Escreveu Jaime Correia do Inso, entre as décadas de 1920 e 1930, que “a China é traiçoeira e calma, insinua-se quanto mais se aborrece, deseja-se quando se odeia, aspira-se como uma necessidade, a China, que quase até nos mata!”. Foi este país – ainda antes de se ter tornado a actual República Popular – que o oficial da Marinha portuguesa se propôs descobrir mal aportou no Extremo Oriente. Homem que dedicou toda a sua vida à carreira naval, não descurou os locais por onde esteve em comissões de serviço e a eles lhes dedicou extensos escritos que permanecem ainda hoje como documentos históricos de um valor inquestionável. Quis o fascínio do Extremo Oriente e, mais concretamente, de Macau e da China, conquistar o homem que, mais do que marinheiro, conqusitou um lugar na história como viajante e escritor. Jaime do Inso morreu faz amanhã meio século.

É ao comando da canhoeira “Pátria” que oficial da Marinha regressa a Macau, depois de uma primeira passagem pelo território na década de 1910. Segundo informações encontradas numa nota biográfica de Jaime do Inso, escrita pela historiadora Tereza Sena, é entre 4 de Março de 1926 e 13 de Abril de 1929 que o oficial estabelece um contacto próximo não só com Macau, mas também com Timor. Será também por esta altura – e até 1932 – que Jaime do Inso redige um conjunto considerável de crónicas e artigos sobre o então enclave português, publicados na imprensa portuguesa local, e que, em 1933, são reunidos e dados à estampa com o título de “Visões da China”.

Dos vários episódios da história de Macau de que Jaime do Inso foi contemporâneo e que mereceram a sua atenção e reflexão, o historiador João Guedes destaca os “Tumultos de 1922”. Estes protestos estão na origem de greves em Hong Kong e em Macau. No território, a certa altura, dois chineses são presos por alegadamente terem agredido um ou dois militares portugueses na Rua da Felicidade: “Esses chineses são metidos numa esquadra de maneira que a multidão concentrou-se ali à volta da esquadra a exigir a [sua] libertação. Entretanto, a tropa foi chamada para fazer a segurança à esquadra e mais ou menos pela manhã a tensão tinha aumentado muito e, a certa altura, há um tiro que é disparado não se sabe de onde e, de repente, a tropa abriu fogo e morreram 70 e tal manifestantes e 200 e tal [ficaram] feridos”, recorda João Guedes, historiador e jornalista. A este confronto segue-se uma “semi-paralisação” de Macau durante a qual o comércio fica encerrado durante praticamente todo o Verão.

Conta João Guedes que estas greves gerais “foram aproveitadas pelos nacionalistas contra a presença inglesa em Hong Kong e portuguesa em Macau” e que, por isso, se inserem “numa luta contra a presença estrangeira nas colónias na China”.

E quando Jaime do Inso escreve sobre estes tumultos, que postura adopta? “É a postura colonial, a importância de manter a soberania portuguesa sobre Macau. Ele de modo algum faz a defesa das posições dos nacionalistas chineses. Pelo contrário: ele faz a defesa da presença colonial portuguesa aqui”, responde o historiador. Ou não fossem essas mesmo as palavras de Correia do Inso: “Os ânimos na China andavam exaltados, mercê da activa propaganda russa entre os chineses, e de Cantão, foco vermelho de sempre no sul do ex-Celeste Império, irradiara para Macau, como não podia deixar de suceder o cirus da revolta introduzido metodicamente pelos agentes que tinham estendido habilmente a rede da sua propaganda, cujos resultados no espírito simplista da população chinesa, a quem faziam crer que os senhores de hoje passariam a criados de amanhã, não se haviam de fazer esperar.”

As comissões de serviço que completou em vários pontos do planisfério deram-lhe não só a experiência necessária, mas também os conhecimentos e factos para redigir desde artigos de viagem a textos históricos e etnográficos ou mesmo manifestos de propaganda colonial. No entanto, escreve Tereza Sena, “de todos esses locais Macau e a China foram os que mais fascínio exerceram sobre o espírito observador e sensível de Jaime do Inso, sobre as quais nos legou textos impregnados de um pendor exótico tão ao gosto da época”. Destaca a historiadora a “monumental obra ‘China’” que, “para além de conter interessantes descrições e relatos, é profusamente ilustrada, constituindo um excelente repositório da iconografia da China e de Macau da época”.

Já Wenceslau de Moraes dizia sobre a obra “O Mistério da China”: “Escreva o meu amigo quinze ou vinte artigos como este que acabo de ler, reúna-os num volume se possível for e terá um relance assombroso do que é a alma imensa da China, compreensível aos raros leitores que possam ajuizar alguma coisa daquele país.”