Inscrições abertas para os “caddies” do WTA de Zhuhai

A terceira edição do WTA de ténis em Zhuhai irá oferecer uma oportunidade imperdível para os jovens entusiastas da modalidade. A organização da prova abriu as inscrições para seleccionar oito ajudantes (“caddies”) com idades entre os 7 e os 12 anos. De acordo com os responsáveis pelo certame, a iniciativa vai oferecer aos escolhidos uma “experiência única”, fazendo com que entrem nos “courts” de mãos dadas com algumas das principais estrelas da modalidade, num evento com transmissão televisiva para milhões de espectadores.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...