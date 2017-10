Fausto Sampaio. O império na ponta do pincel

Fausto Sampaio nasceu em Alféolas, no concelho da Anadia, a 4 de Abril em 1893. Mostrou grande aptidão para as artes ainda em criança, no Instituto de Surdos-Mudos Araújo Porto. A incapacidade física não o moveu de aprofundar o seu caminho no universo das artes em Paris, onde chegou em 1926 e frequentou museus e academias, tendo estudado na “Académie Julien”, seguindo-se a “Académie Kenard” e, depois, a “Académie La Grande Chaumière”. As suas telas foram admitidas nos “Salons” da capital francesa de 1928 e 1929.

Em 1929 regressou a Lisboa e participou numa exposição individual no Salão Bobone na qual conseguiu vender todas as obras que apresentou. Fausto Sampaio atinge, no entanto, o auge da sua carreira artística nas décadas de 30 e 40 do século XX, quando realizou grande parte das suas obras mais conhecidas, depois de viajar por todas as ex-colónias portuguesas.

Passou a ser conhecido como “Pintor do Império” pela retratar uma incessante busca por uma identidade nacional. Mereceu a atenção do Estado Novo em Portugal por regressar à metrópole com uma variada colecção de retratos do ultramar português. As suas obras resultam, portanto, da vivência em lugares como Goa, Diu, Damão, São Tomé e Príncipe ou Timor, mas também daqueles em que acabou factualmente por residir, como é o caso de Macau.

Fausto Sampaio iniciou as suas viagens partindo, em 1934, com destino a São Tomé e Príncipe e em 1936 foi convidado pelo irmão Carlos Sampaio, destacado como Chefe dos Serviços de Administração Civil para Macau, para se fixar no Oriente. Em 1937 abandonou o território e rumou a Timor, tendo passado ainda por algumas ilhas da indonésia.

Na Exposição do Mundo Português, de 1940, a Secção Colonial apresentou um

núcleo de obras de Fausto Sampaio constituído por noventa e uma telas. Cinco anos mais tarde, o pintor apresentou na Sociedade Nacional de Belas Artes as obras que o consolidaram como “pintor do ultramar português”. Já em 1944, deu início a uma peregrinação cultural pela Índia, passando por Goa, Dadrá, Nagar Aveli, Damão e Diu. A sua última viagem teve como destino África.

Fausto Sampaio também colocou as paisagens de Norte a Sul de Portugal na tela e foi elogiado pela crítica. Faleceu em 1971.