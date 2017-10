Canídromo e campo de hóquei recebem “Bolinha” com novo formato

O Campeonato de Futebol de Sete de Macau, popularmente conhecido pela designação de “Bolinha”, vai ser disputado no relvado do Canídromo, para os clubes da Primeira Divisão, e no piso sintético do campo de hóquei, para os clubes que disputam o segundo escalão. A prova, que deverá arrancar ainda este mês, vai ter este ano um novo formato, explicou Daniel Sousa ao PONTO FINAL.

Pedro André Santos

Ponto final em toda a polémica em torno da realização da edição de 2017 do Campeonato da “Bolinha”. A prova chegou a estar em risco devido aos danos causados pelo tufão Hato no campo D.Bosco, mas vai mesmo realizar-se, ainda que com outro formato.

A Associação de Futebol de Macau (AFM) encontrou finalmente uma solução, que deverá passar pela realização de um torneio que vai ter lugar no campo do Canídromo, para os emblemas da primeira divisão. Os clubes serão agora divididos em quatro grupos (em vez dos dois grupos habituais), numa estratégia que poderá depender ainda do número de clubes inscritos.

“A duração do jogo passará de 50 para 40 minutos, ou seja, 20 minutos cada parte, e o recinto será no campo do Canídromo, que terá a marcação de um campo com tamanho semelhante ao do colégio D.Bosco”, disse Daniel Sousa, em declarações ao PONTO FINAL.

Em relação ao Campeonato de Futebol da II Divisão, o vice-presidente da Associação de Futebol de Macau referiu que será ainda necessário apurar quantas equipas estão dispostas a participar na prova, já que o torneio da “Bolinha” para o segundo escalão conta habitualmente com mais de uma centena de inscritos: “Vai haver uma divisão em grupos, só que cada grupo terá entre três e quatro equipas. Os primeiros classificados vão para uma fase eliminatória para apurar o campeão. O recinto será no campo de hóquei, na Taipa”, adiantou ainda o responsável.

Ao contrário do que sucede com o formato tradicional da “Bolinha”, este torneio não implicará quaisquer subidas ou descidas de divisão, sendo apenas uma “prova substituta” para dar resposta à suspensão do campeonato no campo do D.Bosco: “A nossa intenção é organizar um outro torneio para substituir a bolinha porque acho que todos os clubes, quer da primeira quer da segunda divisão, estão preparados para o campeonato. Esta é a nossa solução para acabar a época com este torneio substituto. Para o ano, todos as equipas inscritas mantêm-se na mesma categoria”, referiu Daniel Sousa.

Os clubes interessados terão até dia 10 de Outubro para manifestar a intenção de participar. A Associação de Futebol de Macau estima que o torneio possa arrancar em meados deste mês, confirmou Daniel Delgado de Sousa.

Em relação ao campo do D.Bosco, e segundo o PONTO FINAL conseguiu apurar, está prevista a substituição integral do relvado ainda este ano.