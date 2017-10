C.S.I: Crime Série Ilustrada

As histórias publicadas nesta secção são escritas com base em versão apresentada pelas forças de segurança – PJ e PSP. Salvaguarde-se a presunção de inocência dos envolvidos, aqui identificados apenas com uma inicial arbitrária e sem relação propositada com os seus nomes verdadeiros, e cujos casos ainda não foram julgados em tribunal.

O empresário, o motorista e o desempregado

A sorte sorriu de forma diferente, no que à carreira profissional diz respeito, a três cidadãos da República Popular da China detidos no fim-de-semana. Mas na mesa de jogo, o azar foi igual para os três. Perdido todo o dinheiro que trouxeram, os três concordaram que não existia melhor plano para sair do aperto em que se encontravam do que o sugerido por M., motorista de 30 anos: roubar artigos numa loja de roupa.

O desafio era simples: E., o empresário, de 20 e poucos anos, entrava com M. na loja, e ambos colocavam disfarçadamente algumas peças de vestuário numa mochila depois de cortarem a etiqueta de segurança com uma tesoura própria. Fintavam assim o sistema de alarme antirroubo e, já fora da loja, passavam o produto do furto a D., o desempregado trintão, que depois levava tudo para o apartamento que tinham alugado. A ideia era vender depois os artigos para recuperar o dinheiro perdido nas apostas.

Como resultou tão bem à primeira, os gatunos entusiasmaram-se e resolveram repetir o golpe mais vezes. Até que uma patrulha anti-roubo da Polícia de Segurança Pública que habitualmente se passeia nas galerias comerciais de um resort no Cotai vislumbrou E. e M. a agirem de forma algo suspeita no interior de uma boutique da marca japonesa Uniqlo. Os agentes flagraram E. a apoderar-se de um casaco, enquanto M. inseria cinco cuecas masculinas na mochila, e interceptaram os suspeitos quando se preparavam para sair da loja sem pagar. A polícia teve acesso depois às imagens das câmaras de videovigilância incriminando também D., que seria detido pouco depois no lobby do casino.

A PSP procedeu depois a uma busca ao apartamento para onde os artigos eram levados e ali encontrou uma série de blusas de Inverno e algumas calças de ganga. Tudo somado, o valor dos artigos furtados ascendia a 2011 patacas.

Os três suspeitos foram remetidos ao Ministério Público, onde foram acusados do crime de furto.

Cartão de delito

Quando um cartão de crédito é recusado no check-in de um hotel, não há outro remédio senão encontrar uma forma de pagamento alternativa. Felizmente, F. trazia consigo um outro cartão, que entregou à recepcionista: “Se calhar há algum problema de comunicação, porque ainda não atingi o plafond. Tente com este!”, terá dito. Mas quando a empregada do hotel voltou com o segundo cartão, após mais uma tentativa falhada, o sujeito, com ar comprometido, agarrou nos cartões, deu meia volta e bateu em retirada, desistindo da reserva.

A recepção do hotel achou suspeita a atitude e resolveu contar o caso à Policia Judiciária, que se pôs a investigar. Acabaria por interceptar o indivíduo um par de dias depois, quando tentava sair de Macau pelas Portas do Cerco.

F., de 32 anos, admitiu pertencer a uma rede criminosa da Malásia especializada em cartões de crédito falsos. Tinha vindo para Macau com a missão de adquirir uma série de produtos, entre os quais telemóveis – vários dos quais encontrados consigo na altura da detenção – e diárias em hotéis, usando para tal os cartões falsificados. O suspeito admitiu ter utilizado, desde que chegou a Macau, quatro cartões para comprar 30 mil patacas em produtos, tendo recebido um pagamento de 4500 patacas para o fazer.

Weiburlas

Na rede social Weibo, encontra-se de tudo. B. viu ali um anúncio e ficou interessada: podia receber dinheiro apenas pela tarefa de adquirir produtos pela Internet. Os artigos seriam enviados para um cliente, que depois lhe devolvia o pagamento, mais uma percentagem de lucro.

Fez um teste, para ver se o esquema resultava, e comprou um vestido por 168 yuans (203 patacas). Em pouco tempo, recebeu 178 yuans (215 patacas). Entusiasmou-se com a promessa de que encomendas mais volumosas resultariam em lucros ainda mais atractivos – até 10 por cento – pelo que decidiu partir para voos mais altos: encomendou 150 vestidos, num investimento total de mais de 25 mil yuans (30 mil patacas). Ficou à espera dos lucros, mas em vez do pagamento recebeu uma outra encomenda igual. Percebeu que tinha sido burlada e apresentou queixa à Polícia Judiciária

Também este fim-de-semana, a polícia de investigação do território recebeu uma outra queixa de uma cidadã burlada através do Weibo. A mulher tinha recebido uma mensagem de uma pessoa com o mesmo nome de um familiar, que dizia estar em apuros fora do país. Transferiu-lhe 9860 yuans – 11 900 patacas – para que pudesse comprar uma passagem e, no mesmo dia, contactou o familiar em causa, que desconhecia o que se passava.

Crime nas alturas

V. seguia muito descansado a dormitar durante um voo com destino a Macau, quando ouviu a mensagem do comissário de bordo a aconselhar os passageiros a terem cuidado e a não perderem de vista os seus pertences. Por descargo de consciência, abriu a mala só para confirmar que o dinheiro que trazia estava todo lá. O problema é que não estava.

Dos 15 mil yuans (18 mil patacas) mais 2010 dólares de Hong Kong que trazia, faltavam 11 300 yuans. Lembrou-se de ter ido à casa de banho do avião e deixado a mala com o dinheiro no assento. Pediu socorro à tripulação.

Quando a aeronave aterrou no Aeroporto Internacional de Macau, a PSP estava à espera. Ao entrarem no avião, os agentes deram logo com um indivíduo muito nervoso a tentar escapar. Na sua posse, encontraram 12 800 yuans, sendo que algumas das notas tinham números de série consecutivos com as que restavam na mala da vítima.

O suspeito, um desempregado de 30 anos, negou ter furtado o dinheiro e jurou que o havia encontrado na casa de banho do avião. Foi conduzido ao Ministério Público e acusado de furto agravado.