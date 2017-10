Brunei: Hassanal Bolkiah celebrou meio século no trono

O sultão do Brunei, Hassanal Bolkiah, celebrou esta quinta-feira meio século no trono com um desfile pelas ruas da capital do sultanato, Bandar Seri Begawan.

Milhares de pessoas saíram à rua para saudar o monarca, que ascendeu a chefe de Estado com 21 anos, em 1967, enquanto este seguia numa carruagem dourada acompanhado pela primeira mulher, Pengiran Anak Saleha.

Bolkiah, de 71 anos, é o segundo rei com mais anos no trono a nível mundial, atrás da rainha Isabel II do Reino Unido. O Brunei é uma pequena nação no sudeste asiático com grandes reservas de petróleo e de gás. As celebrações dos 50 anos no poder terão a duração de duas semanas.

O sultão do Brunei, um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna avaliada em cerca de 20.000 milhões de dólares, cumpre também as funções de primeiro-ministro, ministro da Defesa, ministro das Finanças e líder da religião islâmica. Durante os seus 50 anos de reinado, foi protagonista de várias controvérsias.

Casou três vezes, mantendo actualmente apenas o seu primeiro matrimónio.

O divórcio da sua segunda mulher, Hajah Mariam, custou-lhe parte da sua fortuna e algumas capas em revistas da imprensa cor-de-rosa, com relatos sobre a sua vida íntima.

Com 17 filhos, Bolkiah é conhecido pelo luxuoso e extravagante modo de vida, e mantém uma frota de 5.000 automóveis desportivos, assim como aviões privados e helicópteros.

O Brunei, com uma população de cerca de 400.000 pessoas, tem sido governado pela mesma família real durante 654 anos.

O príncipe herdeiro é Al-Muhtadee Billah, de 43 anos, e terceiro filho do primeiro casamento de Bolkiah.