Autocarros: Aumento de tarifas só beneficia o Governo, dizem as operadoras  

Depois da proposta de aumento das tarifas de autocarros, e da introdução de tarifas diferenciadas para residentes e não-residentes, a reacção das operadoras. Aos microfones do programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, todas as concessionárias de autocarros consideraram que, com as receitas geradas pela actualização de taxas, só o Executivo beneficia.

As três operadoras do serviço público de autocarros do território consideram que a proposta de aumento das tarifas só vai beneficiar o Governo, não resultando daí um acrescento das receitas para as concessionárias. Isso mesmo foi transmitido pelos responsáveis pelas três concessionárias na emissão de quarta-feira do programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Li Qijian, vice-director da Transmac, considerou que o ajuste das tarifas é um direito exclusivo do Governo, e que o valor a ser aumentado contribuirá apenas para o Executivo. De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, o dirigente alegou ainda que as operadoras não tirarão qualquer proveito da medida, cabendo-lhes somente implementar o ajuste.

Já Chiang Peng Chan, vice-director da Companhia de Transportes de Macau (TCM), referiu que o aumento das tarifas não trará benefícios à empresa e o que subsídio não será acrescido devido à redução do lucro. Chiang assinalou que as operadoras de autocarros aplicam o subsídio de acordo com o estipulado no contrato e que o ajuste no subsídio se faz principalmente de acordo com o custo operacional, as receitas provenientes das tarifas, a flutuação do PIB e a extensão das rotas. O responsável defendeu ainda que o aumento poderá reduzir o número de passageiros que apenas percorrem algumas estações e, desse modo, reduzir a margem de lucro das empresas.

Chiang Peng Chan explicou ainda, citado pelo mesmo jornal, que as rotas da TCM se centram principalmente na área de San Kio, e que os passageiros por vezes apanham o autocarro para fazer apenas uma ou duas estações. No entanto, o responsável acredita que, após o aumento de tarifas, esses passageiros escolherão fazer o percurso a pé.

Por sua vez, Abel Kwok Tong Cheong, vice-director da Nova Era, referiu, no mesmo programa, que o aumento das tarifas ajudará a aliviar a pressão financeira do Governo. Em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau, assinalou, contudo que o aumento proposta é de responsabilidade estritamente governamental: “Em primeiro lugar, desta vez, o aumento das tarifas de autocarros é proposto pelo Governo e não pelas três concessionárias. Em segundo, este aumento vai para o Governo e não para as três empresas”. O responsável assinalou ainda que, com a subida das tarifas, o Executivo vai reduzir as mensalidades pagas às transportadoras. “Vão usar esse aumento para aumentar as mudanças no serviço público de autocarros: abrir mais carreiras, aumentar outras ou até ter mais viagens durante as horas de ponta”, considerou ainda Abel Kwok.

Segundo a Rádio Macau, o dirigente não tem uma opinião formada sobre a proposta de tarifas diferenciadas para residentes e não-residentes, remetida pelo Governo na passada sexta-feira ao Conselho Consultivo do Trânsito, mas refere que é prática internacional os não-residentes pagarem mais: “Noutros países fazem o mesmo. É uma prática bastante comum. Se a diferenciação é justa ou não, é uma decisão do Governo”, resumiu.

Agnes Lam sugere criação de mecanismo para regulação de tarifas

A deputada-eleita não encontra sentido na proposta de actualização de tarifas de autocarros apresentada pelo Executivo: “O plano que eles apresentaram não faz muito sentido, a razão pela qual eles querem aumentar as tarifas não é legítima. Eles dizem que não tiveram um aumento durante 10 anos e por isso querem aumentar. A segunda razão é que querem encorajar as pessoas a andar a pé. Penso que estas duas razões são ridículas. Concordo que depois de muito tempo sem aumentos se considere isso, mas é preciso ter um mecanismo”.

Agnes Lam considera que um tal mecanismo deve actuar nos dois sentidos: “Deve haver um mecanismo em que às vezes possamos aumentar as tarifas e às vezes possamos reduzi-las”. E concorda a deputada que a introdução de tarifas diferenciadas constitui uma discriminação dos não-residentes? “Penso que eles deviam subsidiar todos os que trabalham em Macau. O que eles devem fazer é facilitar e não vender diferentes tipos de Macau Pass. Ninguém que trabalha em Macau deve ser descriminado”.