Depois do horror: Estudantes participam numa vigília à luz de velas na Universidade do Nevada, em Las Vegas em memória das vítimas do tiroteio que visou um festival de música country naquela cidade norte-americana. Relatórios policiais indicam que um homem armado, identificado como Stephen Paddock, de 64 anos, disparou do 32º andar do hotel Mandalay Bay, propriedade da MGM, e matou pelo menos 58 pessoas, ferindo mais de meio milhar. O atirador ter-se-á suicidado de seguida. EPA / EUGENE GARCIA

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...