UCCLA marca presença na Feira Internacional de Macau  

A União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) vai participar em nome próprio na 22ª edição da Feira Internacional de Macau (MIF, na sigla inglesa), que decorre entre 19 e 21 de Outubro. De acordo com informação disponível na página electrónica da UCCLA, o stand do organismo será partilhado com a FELP – Federação de Empresários de Língua Portuguesa, “onde Cascais terá uma presença significativa”.

A 22ª edição da MIF conta com a inclusão de um pavilhão especial, designado PLPEX, que integra a exposição exclusiva de produtos dos Países de Língua Portuguesa, “garantindo, dessa forma, uma visibilidade e impacto acrescidos dentro do evento”, considera a UCCLA. A Feira Internacional de Macau (MIF) é organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e co-organizada por 15 organismos de coordenação económica e comercial e associações comerciais de Macau. O evento terá lugar no casino-resort Venetian.