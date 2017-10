“The Roadhouse Macau” celebra dois anos no próximo Sábado

O “The Roadhouse Macau”, na Broadway, assinala o seu segundo aniversário no próximo Sábado com uma festa ao som do “blues” e do “rock”. Entre o meio-dia e as 4h, vão actuar o filipino Mike Bewer e a banda “The Red Star”, de Hong Kong. O programa conta ainda com a realização de sorteios e com um barbecue entre as 18h e as 22h.

“Só passaram dois anos mas parece que passou mais tempo. Penso que devido à comunidades locais presentes em Macau porque nos fizeram sentir bem-vindos e aceitaram o nosso negócio”, afirma a proprietária do espaço, Tess Carruthers, em comunicado.

Carruthers revela que “foram uns bons dois anos de partilha de bons momentos, comida e entretenimento, celebração de dias especiais”, mas destaca também os eventos de angariação de fundos canalizados para vítimas de desastres naturais.