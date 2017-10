SJM não vai transferir mais mesas para o casino Royal Dragon  

Não serão transferidas mais mesas de jogo para o Casino Royal Dragon, a nova aposta de Chan Meng Kam, assegurou ontem Ambrose So, director executivo da empresa, citado pela Rádio Macau.

Para apetrechar o empreendimento, inaugurado a 27 de Setembro, o antigo deputado tinha requerido 25 mesas, mas a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) só autorizou 20. De acordo com a mesma fonte, Ambrose So referiu que parte das mesas são provenientes do Hotel Golden Dragon, também de Chan Meng Kam, que opera sob a licença da SJM. Outras foram transferidas do Casino Oceanus, também da concessionária.

A Sociedade de Jogos de Macau garante, contudo, que não vai transferir mais mesas para o Royal Dragon: “São 20 mesas. Não estamos a considerar dar-lhe mais, a não ser que queiram transferir mesas próprias, do Golden Dragon”, afirmou Ambrose So, em declarações aos jornalistas à margem de um evento organizado pela SJM para assinalar os 68 anos da República Popular da China. Ambrose So disse ainda antecipar bons resultados para os casinos durante a Semana Dourada actualmente em curso: “Espero uma boa Semana Dourada. Muitos dos hotéis estão lotados. Muita gente veio para Macau nos últimos três dias. Os resultados são animadores”.

O director executivo da SJM referiu também que o tufão Hato provocou prejuízos na ordem dos 200 milhões de patacas para a empresa, excluindo as receitas de jogo.