Serviços Meteorológicos vão avaliar pedido de aposentação de Fong Soi Kun

O processo de aposentação do antigo director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) vai ser novamente analisado pelo organismo que Fong Soi Kun liderou até 24 de Agosto último.

A Secretaria para a Administração e Justiça decidiu revogar “o despacho sobre a fixação da pensão de aposentação do anterior meteorologista” depois de ter detectado alegadas irregularidades (ver texto nesta página), tendo o processo sido devolvido à Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos “para nova análise”.

À margem das celebrações do Dia Nacional da República Popular da China, Sónia Chan explicou que, quando um funcionário público reúne condições para se aposentar e apresenta o pedido junto do serviço público a que pertence. Depois de concedida a respectiva autorização, “o processo é remetido ao Fundo de Pensões a fim de ser calculado o valor da pensão de aposentação do funcionário”. Em relação a Fong Soi Kun, a secretária para a Administração e Justiça alegou que não foi respeitada a “antecedência mínima de 90 dias relativa à data em que efectivamente pretende dar início ao gozo da aposentação”, justificando assim a revogação do despacho.

Para além disso, a Secretária para a Administração e Justiça lembra que “pertence ao próprio serviço público a competência de autorizar a aposentação de funcionário público”, enquanto à tutela da Secretária para a Administração e Justiça “compete meramente calcular o valor da pensão de aposentação”.

Em relação às suspeitas de violação disciplinar assacadas pelo Comissariado contra a Corrupção a funcionários do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), Sónia Chan referiu que logo após a recepção do relatório relativo à “coordenação e gestão de obras viárias”, proveniente do Comissariado da Auditoria, o IACM iniciou um processo disciplinar junto dos respectivos trabalhadores. O processo, sublinhou a responsável, “ainda se encontra em curso”.