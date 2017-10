Serviços de Saúde encerram “J Medical Center” e suspendem actividade de três médicos  

A Direcção dos Serviços de Saúde suspendeu o funcionamento da unidade privada de saúde “J Medical Center”, proibindo três médicos de exercerem por período de 90 dias. A suspensão deve-se à detecção de dezenas de medicamentos ilegais, tal como equipamentos e utensílios clínicos destinados à condução de lipoaspirações. O organismo liderado por Lei Chin Ion recebeu mais uma queixa a 28 de Setembro, depois de, no dia 26, ter realizado uma inspecção ao local e de ter aberto um processo de investigação.

“Na inspecção realizada, no dia 26 de Setembro, ao ‘J Medical Center’, foram detectados medicamentos com origem ilegal, utensílios, registos médicos e foram encontradas provas circunstanciais, no próprio local, o que torna os suspeitos de uma agravada violação de lei, já que todos os indícios revelam fortes indícios do ilegal funcionamento e exercício contínuo da actividade médica por 3 clínicos neste Centro havendo possibilidade de causar prejuízo à saúde pública”, informam os Serviços de Saúde em comunicado. As conclusões levaram o organismo a suspender “o funcionamento do Centro e o exercício de actividade médica por 3 médicos, no prazo de 90 dias, conforme o n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 81/99/M, não podendo prestar qualquer serviço durante o prazo indicado”.

Entretanto, os Serviços de Saúde estão a conduzir uma investigação aprofundada ao funcionamento da clínica. O organismo garante que o processo será concluída “no mais curto espaço de tempo possível” e que, caso fique provada a infracção, os médicos e trabalhadores do centro serão punidos de acordo com a lei.

Os serviços dizem ter recebido, a 28 de Setembro, mais uma queixa relacionada com o “J Medical Center”, já depois de, em colaboração com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, terem realizado, a 26 de Setembro, uma inspecção à unidade de saúde privada e terem “detectado a presença de dezenas de medicamentos ilegais, equipamentos e utensílios clínicos destinados aos serviços de lipoaspiração”. A queixa mais recente, apresentada por uma residente, “refere que após ter sido realizado um transplante de gordura autólogado (nos peitos) e uma cirurgia de lipoaspiração abdominal, realizados no ‘J Medical Center’ teve reacções adversas e inadequadas”. Os Serviços abriram um processo para acompanhar a mesma queixa.