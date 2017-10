Serviços de Saúde atentos a casos de leite em pó estragado  

O Centro de Segurança Alimentar do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), abriu um processo para investigar um alegado caso de comercialização de leite em pó estragado devido às inundações registadas aquando da passagem do tufão Hato por Macau. Após uma breve investigação, conduzida pela Direcção dos Serviços de Saúde, as autoridades concluíram que a Farmácia Alwen, situada no edifício Treasure Garden, terá comercializado fórmulas infantis para lactentes que não estavam em boas condições de consumo. Os Serviços de Saúde relembram que a venda ou disponibilização de fórmulas infantis para lactentes afectadas por factores externos ao público viola as disposições consagradas na Lei de Segurança Alimentar de Macau. O organismo sublinha ainda que este é considerado um caso isolado, já que a maioria de farmácias tem exercido de forma legal a actividade farmacêutica.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...