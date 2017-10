  Seleccionador indiano alerta para “autocarro”  da selecção de Macau  

O seleccionador de futebol da Índia, Stephen Constantine, qualificou o embate entre a formação que orienta e Macau, agendado para 11 de Outubro, em Bangalore, como um dos desafios mais importantes da história da modalidade no país.

A Índia lidera as contas do Grupo A da campanha de qualificação para a fase final da Taça das Nações Asiáticas com três vitórias noutros tantos desafios disputados. Um novo triunfo frente a Macau na próxima quarta-feira abre as portas da fase final da competição ao onze indiano pela primeira vez desde 2011, tornando inconsequentes os resultados dos encontros frente ao Quirguistão e ao Myanmar: “Temos três jogos mais pela frente, mas o desafio mais importante é o que vamos disputar a 11 de Outubro contra Macau. Este será um dos encontros mais significativos da nossa história. Se conseguirmos vencer este desafio, asseguramos a qualificação para a Taça da Ásia, o que seria um feito enorme para o futebol indiano, disse Constantine à imprensa à margem de um dos últimos treinos da selecção indiana. A última vez que a Índia disputou a fase final da Taça das Nações Asiáticas, sob o comando técnico do irlandês Bob Houghton, apanhou pelo caminho selecções como a Austrália, o Bahrein e a Coreia do Sul. Constantine não se coíbe de qualificar o encontro com Macau como um “jogo grande” e deixou claro que os jogadores convocados para o encontro estão cientes da importância da partida: “Os meus rapazes conhecem a importância do desafio. Sabem que significado um triunfo poderá ter para eles, para o futebol indiano e para toda a gente com ligação ao futebol indiano. Não se trata apenas de mais um jogo. É um grande jogo e espero que possamos celebrar a conquista dos três pontos”, explicou o técnico britânico.

“Está nos nossos pés e nas nossas mãos. Conhecemos bem o tipo de futebol que Macau vai tentar praticar. Eles vão tentar estacionar o autocarro à frente da baliza. Nós temos de ser pacientes, continuar a trabalhar de forma dura e procurar encontrar uma forma de desmontar a estratégia da selecção de Macau”, defendeu Stephen Constantine.

O treinador inglês não quer, de resto, deixar passar a possibilidade de selar a qualificação para a fase final da Taça da Ásia das Nações já na próxima quarta-feira: “Temos de estar concentrados e não nos podemos dar ao luxo de pensar no que vai acontecer depois. Temos este encontro já ao virar da esquina e temos de pensar numa forma de levar a melhor sobre Macau”, rematou o responsável pelo próximo adversário da selecção de Macau.