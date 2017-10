Renovação no Palácio de São Bento fez cair “Porto Interior”

A próxima vez que o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, falar ao país já não terá Macau como pano de fundo. O Governo português deu luz verde à renovação das obras de arte do Palácio de São Bento, residência oficial do primeiro-ministro, e a intervenção obrigou à remoção do quadro “Porto Interior de Macau”, uma obra da autoria de Fausto Sampaio pintada em 1936 e que mostra o delta do Rio das Pérolas. A obra encontrava-se no gabinete do primeiro-ministro desde 1989. De acordo com o jornal “Público”, António Costa não quis conservar nenhuma das obras antigas, tendo a mudança obrigado a retirar um total de 35 obras de arte, que regressaram assim às instituições de origem. No caso de Macau, o trabalho de Fausto Sampaio poderá agora ser visto no Museu do Chiado, em Lisboa.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...