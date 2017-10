Prazo de validade do Cartão de Cidadão alargado para dez anos  

A reivindicação da presidente do Conselho Regional na Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas já contava alguns anos e foi agora atendida. O prazo de validade do Cartão de Cidadão foi alargado, para quem tenha idade superior a 25 anos, dos actuais cinco para os dez anos. Rita Santos só lamenta que a alteração não contemple também o prazo de validade do passaporte.

Sílvia Gonçalves

O prazo de validade do Cartão de Cidadão é agora de dez anos para quem tiver 25 anos ou idade superior, de acordo com uma portaria publicada em Diário da República a 28 de Setembro. A alteração entrou em vigor a 2 de Outubro e fica também a dever-se à acção reiterada da presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas junto do Governo português. Rita Santos congratula-se com a decisão, que diz facilitar o processo de renovação dos documentos de identificação para os cidadãos, sobretudo os que, na diáspora, se encontram muito afastados das embaixadas e consulados. A responsável apenas lamenta que o alargamento do prazo de validade não se tenha estendido também ao passaporte.

“Desde a última vez que o Primeiro-Ministro [António Costa] esteve em Macau, nós, conselheiros, também apresentamos essa proposta de alteração [do prazo de validade] do Cartão de Cidadão de cinco para dez anos. Também apresentamos uma proposta relativamente ao passaporte, mas infelizmente com o passaporte a nossa proposta não foi aceite. Cada vez que íamos a Portugal em reuniões de trabalho, fazíamos a mesma reivindicação”, enquadra a presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia do Conselho das Comunidades Portuguesas, em declarações ao PONTO FINAL.

Rita Santos recorda uma deslocação recente a Lisboa, em que o tema também foi abordado: “Este ano, quando fui ao Conselho Permanente [do Conselho das Comunidades Portuguesas] voltamos a apresentar a mesma proposta, não só os conselheiros de Macau, Hong Kong e China como também os conselheiros de todas as partes do mundo. Felizmente, ouvimos uma resposta positiva do secretário de Estado [José Luís Carneiro], que haveria de implementar este ano. É uma boa prenda para todos nós”, considera.

De acordo com a portaria nº287/2017, publicada a 28 de Setembro em Diário da República, o prazo de validade do Cartão de Cidadão é agora de dez anos para quem tiver 25 ou mais anos, mantendo-se os cinco anos de validade para menores de 25 anos. A alteração terá efeito em renovações e novas emissões do documento de identificação, sendo que as renovações podem agora ser efectuadas por via electrónica para quem tiver entre 25 e 59 anos, desde que o documento tenha validade superior a 60 dias no momento do pedido.

A conselheira explica o que a levou a bater-se nos últimos anos pela alteração, e detalha as vantagens que dela advêm para os cidadãos portugueses que residem na diáspora: “Não é preciso estarem sujeitos novamente a renovação. Todas as partes do mundo têm o problema da falta de pessoal, principalmente os que vivem longe dos consulados e das embaixadas e têm que se deslocar horas e horas para fazer a renovação. Neste caso concreto, Macau tem problemas de falta de pessoal. Cinco anos passam muito depressa, já não é preciso voltar a fazer o pedido no Consulado”.

A nova portaria serviu ainda para alertar sobre a necessidade de ter os documentos de identificação actualizados, conta Rita Santos: “Após a saída da nossa comunicação, muitos dos que são portadores de passaporte português ficaram alertados que efectivamente têm que manter os seus documentos de identificação válidos. Muitos deles deixaram de renovar o Cartão do Cidadão há mais de dez anos”, conta. Desde que a notícia do aumento do prazo se tornou conhecida, avolumaram-se os pedidos de informação que chegam aos conselheiros: “Através do Facebook, onde nós também pusemos a notícia, já recebi mais de dois mil pedidos de informação, muitos não tinham o bilhete de identidade renovado. Alargar para dez anos dá ao mesmo tempo oportunidade às pessoas que não têm os seus documentos de identificação actualizados. Foi uma boa decisão e uma boa implementação da parte de Portugal. Valeu a pena ter lutado ao longo destes anos”, considera Rita Santos.

A conselheira descreve o modo como acolheu a publicação da alteração agora introduzida: “Quando recebi a portaria eu gritei de alegria: “Nossa senhora, finalmente conseguimos!” É triste não ter conseguido o passaporte, vão-se continuar a manter os cinco anos, alargando só o número de páginas, eles alegaram questões de segurança. Mas penso que foi uma vitória nossa e tenho a certeza que as reivindicações dos Conselheiros vão ser gradualmente satisfeitas, porque vejo boa vontade da parte do Governo de Portugal”, defendeu.

Mas teve alguma indicação do secretário de Estado das Comunidades de que a alteração se poderá vir a estender ao passaporte? “Creio que não, porque o passaporte já foi alterado com o novo modelo a partir do mês de Junho. Penso que duplicaram as páginas, tem uma maior protecção dos dados pessoais e maior protecção do controlo e isto já foi implementado. Penso que a curto prazo não vão fazer nenhuma alteração. Vamos continuar a lutar, porque só assim podemos continuar a ajudar todos os portugueses do mundo”, assegura Rita Santos.