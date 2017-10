Polo Aquático: Fishballs Macau conquistou ouro em torneio em Hong Kong  

A equipa sénior de pólo-aquático do Fishballs Macau conquistou no domingo a Taça Aberta de Elite do 9º Torneio da modalidade promovido pela South China Athletic Association (SCAA), a mais emblemática colectividade desportiva da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong. O clube da RAEM conseguiu também uma medalha de prata na Taça Aberta de Elite Júnior, refere a formação num comunicado enviado às redacções.

Numa competição realizada na variante de quatro jogadores, ao invés dos oito oficiais, o conjunto, afiliado ao Clube Internacional de Pólo-Aquático de Macau não começou da melhor forma, somando por derrotas os dois primeiros encontros disputados no certame. O quatro do Fishballs Macau perdeu primeiro por 9-5 diante do 1.º de Outubro, e depois por 11-9 frente ao RHSer.

A passagem à segunda fase da competição materializou-se após o triunfo dos Fishballs Macau contra a equipa dos Fire, por 7-5. A vitória permitiu que a formação do território disputasse a Taça de Elite. Na fase seguinte, os Fishballs Macau somaram vitórias sobre o TYT (6-0) e os “Fire” (8-3), encerrando a participação na prova com uma goleada (8-0) sobre a formação principal da SCAA, no desafio final, um feito que lhe garantiu a conquista da medalha de ouro.

No escalão júnior, com apenas seis equipas em prova, os Fishballs Macau somaram uma expressiva vitória (13-2) sobre o SCAA2 e um empate (5-5), diante do Harrow. A formação do território viria a perder os restantes dois desafios, perante as equipas da Academia Wang Sun e do SCAA1 (por 4-2 e 1-0, respectivamente), mas conseguiria ainda assim trazer para Macau a medalha de prata da Taça de Elite Júnior.

Os atletas locais estão agora de regresso aos treinos e à procura de patrocínios tendo em vista a participação no 5º Torneio Internacional de Pólo-aquático de Praia. A prova disputa-se na praia de Repulse Bay, em Hong Kong, no fim-de-semana de 28 e 29 de Outubro.