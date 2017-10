Polícia em Hong Kong, larápio em Macau

Um agente das Forças de Segurança da vizinha RAEHK foi detido no território depois de ter tentado roubar fichas de jogo no valor de 800 mil dólares de Hong Kong. O suspeito, de 28 anos, integrava a unidade táctica de intervenção da polícia da antiga colónia britânica e já foi suspenso de funções pelas autoridades do território vizinho.

As autoridades da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong anunciaram no fim-de-semana a suspensão de um agente da polícia suspeito de ter roubado fichas de jogo no valor de 800 mil dólares de Hong Kong.

O alegado roubo terá ocorrido a 22 de Setembro num dos casinos da strip do Cotai, de acordo com a informação avançada pela imprensa da antiga colónia britânica.

Um apostador do Continente estaria a trocar fichas com um croupier quando o agente, que se encontrava de folga, se apropriou das fichas, para depois se colocar em fuga.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi interceptado à saída do casino por seguranças do estabelecimento de jogo, tendo sido detido por suspeita de roubo.

Um porta-voz das Forças de Segurança de Hong Kong confirmou no sábado a informação, ao anunciar, em conferência de imprensa, que um agente da unidade táctica de intervenção se encontrava detido em Macau por envolvimento num caso de natureza criminal: “As forças de segurança conferem grande importância à conduta dos agentes. A força não vai tolerar casos de agentes que cometam qualquer tipo de ofensa criminal”, sublinhou o porta-voz, citado pelo jornal South China Morning Post. “Um processo disciplinar vai ser conduzido depois de concluído o processo de investigação e de terem sido encerrados os procedimentos jurídicos”, complementou ainda o responsável pelas forças de segurança da vizinha Região Administrativa Especial.

Notícias publicadas na imprensa do território no final da semana passada dão conta de que o agente, de 28 anos, terá perdido um montante avultado nas mesas de jogo antes de ter cometido o alegado furto.

Um total de sete agentes das Forças de Segurança de Hong Kong foram detidos desde o início do ano, acusados de envolvimento em actividades criminais, de acordo com os dados avançados pelas autoridades da RAEHK.

Três foram detidos por condução perigosa, por conduzirem sob o efeito do álcool ou por jogo ilegal. Outros três foram detidos no âmbito de investigações lançadas pelo ICAC, o Comissariado Contra a Corrupção da antiga colónia britânica.

O director de operações das Forças de Segurança de Hong Kong, Chris Tang Ping-keung, sublinhou recentemente que o organismo não tolera actos que coloquem em questão a imagem e a reputação da Corporação, sublinhando que “qualquer crime cometido por um agente da polícia é um crime em demasia”.

Em 2016, um total de 21 agentes das forças de segurança de Hong Kong foram parar atrás das grades, de acordo com os dados avançados pela Polícia à Comissão de Segurança do Conselho Legislativo. O número revela um aumento de 40 por cento face aos valores registados em 2015.