Orquestra Sinfónica Jovem de Macau participa em concerto de celebração dos 20 anos da RAEHK

A Orquestra Sinfónica Jovem de Macau vai participar, a 29 de Outubro, às 15 horas, em conjunto com a Hong Kong Youth Symphony Orchestra e a Guangzhou Symphony Youth Orchestra, no concerto “Music Spectacular”. A iniciativa inclui ainda um ‘ensemble’ de violoncelo com mais de duas centenas de jovens violoncelistas, oriundos de Macau, de Hong Kong e de Cantão. O espectáculo, que decorre no Queen Elizabeth Stadium Arena, integra o programa de celebrações dos vinte anos da transferência de soberania de Hong Kong para a República Popular da China, que se assinalaram factualmente a 1 de Julho último.

Sob a direcção de Chu Yibing, o ‘ensemble’ de violoncelo vai interpretar várias obras, incluindo “Fragment” de Gershwin, “The Pink Panther”, de Mancini, e “Intermezzo” da“Cavalleria Rusticana”, de Mascagni. Chu vai ainda juntar-se ao agrupamento como solista de violoncelo para interpretar “Variations on a Rococo Theme”, de Tchaikovsky. O maestro dirigirá também as orquestras sinfónicas juvenis das três cidades para apresentar “Jupiter, the Bringer of Jollity”, de Holst.

A Orquestra Sinfónica Jovem de Macau vai interpretar a “Coriolan Overture” de Beethoven e o primeiro andamento da sua “Sinfonia nº2” sob a direcção de Hoi Kin-wa. Já a Orquestra Sinfónica Jovem de Cantão interpretará “Passacaglia: Secret of Wind and Winds”, de Tan Dun, e “The Pines of Rome” de Respighi, sob a direcção de Jing Huan.

Joseph Kam conduzirá a a Orquestra Sinfónica Jovem de Hong Kong na interpretação de “Die Fledermaus Overture”, de Strauss, a “Slavonic Dance, Op.46, noº8”, de Dvořák, e a Abertura de “La Forza del Destino”, de Verdi.

O concerto “Music Spectacular” integra o programa de celebrações do 40º aniversário do Gabinete de Música do Executivo de Hong Kong e é ainda um dos eventos que assinalam o 20º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong. O preço dos bilhetes varia entre os 50 e os 90 dólares de Hong Kong.