Nova frota naval australiana equipada com sistema antimísseis

A Austrália vai equipar com um novo sistema antimísseis a sua futura frota de fragatas para repelir um eventual ataque de nações como a Coreia do Norte, informaram esta terça-feira fontes governamentais.

A decisão “maximizará” as capacidades aéreas das futuras fragatas e vai permitir-lhes “fazer frente às ameaças dos mísseis de longo alcance”, disse o primeiro-ministro, Malcolm Turnbull, em comunicado juntamente com os titulares da Defesa e Indústria da Defesa, Marise Payne e Christopher Pyne, respectivamente.

Esta nova tecnologia “é vital, dado que Estados criminosos estão a desenvolver mísseis com um alcance e velocidades avançadas”, segundo o texto.

A decisão do Governo australiano é anunciada em plena escalada das tensões na península coreana após o aumento dos testes nucleares e balísticos por parte do regime de Pyongyang e perante receios de um eventual conflito militar na região.

Segundo os planos do Governo, as nove fragatas, cujo construtor será conhecido em 2018, vão utilizar nos seus sistemas de combate um interface táctico australiano da Saab Austrália.

Estes novos barcos, que vão substituir as fragatas Anzac, vão começar a ser construídos em 2020 no estaleiro governamental Osborne, no sul da Austrália.

A empresa espanhola Navantia, juntamente com a britânica BAE System e a italiana Fincantieri, pretendem concorrer a este projecto de 35.000 milhões de dólares australianos.