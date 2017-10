O Gabinete de Gestão de Crises do Turismo de Macau também tem vindo a acompanhar a situação em Las Vegas, garantindo na segunda-feira que não houve qualquer pedido de assistência de residentes do território que residam ou se encontrem de visita à cidade. Em caso de necessidade, lembra o organismo, os residentes de Macau podem entrar em contacto com a Linha Aberta para o Turismo, através do número +853 2833 3000.

