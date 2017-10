Música e comédia para incutir “pensamentos positivos” nos jovens

Organizada pela Fuhong Society, a iniciativa “Vivek Talk Show” promete juntar centenas de jovens para uma tarde de música e boa disposição. O evento conta para já com mais de sete centenas de inscrições e terá como atracção principal o comediante de Hong Kong Vivek Mahbubani, para além dos músicos locais Life Band e Romeu.

Pedro André Santos

A Torre de Macau é o palco escolhido para receber no sábado, pelas 15h00, o “Vivek Talk Show”, evento direccionado aos mais jovens como forma de aliviar o stress a que os estudantes estão sujeitos, proporcionando uma tarde de música e gargalhadas.

“É uma actividade mais direccionada para estudantes, para que tenham pensamentos positivos. Demos conta de que há, entre os mais jovens, muitos pensamentos negativos que depois influenciam a sua saúde mental de uma forma nada saudável”, começou por explicar ao PONTO FINAL Fátima dos Santos Ferreira.

A presidente da Associação de Reabilitação Fuhong, entidade responsável pela organização do evento, adiantou que a iniciativa conta já com mais de sete centenas de inscrições, um número que ultrapassou as expectativas iniciais: “Não pusemos limite. Se houver mais [inscrições] se calhar teremos que pedir outro espaço à Torre de Macau. Estávamos a contar com cerca de 600, que foi o número de inscrições que temos tido. Se calhar o aumento justificou-se pela presença do cómico, que é conhecido”, referiu a responsável.

Vivek Mahbubani, comediante de origem indiana que nasceu e cresceu em Hong Kong, será a atracção principal do evento. Mahbubani é uma cara conhecida, sobretudo para quem tem acompanhado ao longo dos anos as edições do Grande Prémio de Macau, marcando presença assídua como MC nas habituais conferências de imprensa que se seguem às corridas sancionadas pela FIA.

Para além do comediante, o evento contará ainda com a presença da banda Life Band, onde figuram dois músicos autistas, e ainda de Romeu Chao, músico portador de deficiência física.

Para Fátima dos Santos Ferreira, a elevada afluência esperada no evento foi muito bem recebida pela organização, dado que “denota também um interesse por parte das escolas em alertar os jovens para a vida stressante que eles têm”. A dirigente recorda o grande esforço que é exigido aos jovens tendo em vista a obtenção de notas elevadas: “Até para entrar para o jardim de infância são obrigados a fazer uma espécie de exame para saber se a criança está capacitada. Hoje em dia há uma exigência muito maior aos jovens e alguns não têm capacidade para enfrentar essas situações”, alertou.

Em jeito de conselho, Fátima dos Santos Ferreira salienta que o importante é que os jovens encontrem um equilíbrio , vivendo uma vida saudável em que “o tempo serve para tudo”: estudar, brincar e estar com os amigos.

A iniciativa, que conta com o apoio do Banco da China, surge no âmbito das actividades anuais promovidas pela Fuhong e tem entrada livre para as escolas e associações, enquanto os restantes interessados terão de pagar 30 patacas.