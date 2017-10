Mudança da UTIP para o Pac On dependente da conclusão das obras  

O projecto de mudança das instalações da Unidade Táctica de Intervenção da Polícia, localizada nas Portas do Cerco, para o edifício dos Serviços de Migração, na zona do Pac On, encontra-se ainda em fase de elaboração e definição dos cadernos de encargo. A informação foi avançada pelo secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, à margem das comemorações do 68º aniversário da implantação da República Popular da China., que decorreram no domingo na Torre de Macau. A mudança definitiva da unidade de intervenção está dependente da conclusão das obras, sublinhou Wong Sio Chak.

De acordo com o secretário para a Segurança, a Unidade Táctica de Intervenção da Polícia tem vindo a manifestar a sua vontade em mudar de instalações desde 2009, altura em que se deu início ao projecto de mudança. O secretário para a Segurança considerou ainda que o espaço destinado à unidade policial não é suficiente , “pelo que se denotam certos constrangimentos durante os treinos da unidade”. O dirigente disse ainda manter “estreitas negociações” com Raimundo do Rosário, secretário para os Transportes e Obras Públicas, “no sentido de agilizar” o processo de edificação das novas instalações.