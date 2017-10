Massacre em Las Vegas levou DICJ a alertar concessionárias

O tiroteio em Las Vegas, nos Estados Unidos da América, que causou a morte de pelo menos 59 pessoas e deixou mais de meio milhar de feridos, levou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) a instar as concessionárias de jogo do território a reforçarem o respectivo aparato de segurança. Depois de findo o período da Semana Dourada, a DICJ vai reunir-se com as concessionárias de jogo para discutir “as medidas de reforço de segurança nos casinos e o respectivo trabalho de acompanhamento”, refere um comunicado do organismo.

A DICJ salienta que o Governo “tem prestado elevada atenção à segurança nos casinos”, garantindo que as medidas se fazem acompanhar por um reforço das normas de fiscalização. No comunicado, a DICJ recorda que, em Junho, esteve reunida de urgência com os sectores relacionados com o jogo “na sequência do ataque de tiroteio e fogo posto num casino dum país vizinho [Filipinas]”. No encontro foi discutido “o reforço da segurança nos casinos e estratégias para incidentes graves”.