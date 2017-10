Macau derrotou o Laos em ensaio positivo para o embate contra a Índia

A formação orientada por Chan Hiu-ming derrotou o Laos por 3-1, num encontro amigável que serviu para preparar o embate da próxima semana frente à Índia. O avançado Carlos Leonel Fernandes foi a grande figura do encontro, ao marcar por duas ocasiões, depois de ter apontado um primeiro golo na baliza errada.

Marco Carvalho

A selecção de futebol de Macau venceu na segunda-feira, no Estádio da Taipa, a congénere do Laos por 3-1, num encontro amigável que serviu para preparar o desafio – a contar para a campanha de qualificação para a fase final da Taça Asiática – que a formação do Lótus vai disputar na próxima semana no estádio Sree Kanteerava, na cidade de Bangalore, frente à selecção indiana.

Numa partida morna, que decorreu praticamente sem público nas bancadas, os golos só surgiram na segunda metade, com a formação visitante a adiantar-se no marcador aos 57 minutos. O onze laociano tirou proveito de uma infelicidade de Carlos Leonel Fernandes para ganhar vantagem. Chamado pela segunda vez consecutiva à titularidade por Chan Hiu-ming, o dianteiro do Benfica de Macau desviou, de cabeça, um livro directo para o fundo da baliza à guarda de Fong Chi Hang.

O golo teve, no entanto, o poder de catalisar a ambição da selecção local. A perder pela margem mínima, o onze do território começou progressivamente a chamar a si as rédeas do desafio e aos 66 minutos repôs o equilíbrio no placard, como Carlos Leonel Fernandes a redimir-se do auto-golo e a aproveitar uma saída extemporânea do guarda-redes Bounpaseuth Niphavong para marcar o tento da igualdade, na sequência de uma boa jogada de Pang Chi Hang no lado direito do ataque de Macau.

O onze do território necessitou de apenas mais oito minutos para inverter o andamento do marcador e para se colocar pela primeira vez em vantagem. Aos 74 minutos, Chan Pak Chun coroou uma boa jogada do flanco esquerdo do ataque do território com um cruzamento com peso, conta e medida para um remate de primeira de Carlos Leonel Fernandes. O avançado das “águias” do território rematou cruzado, batendo Bounpaseuth Niphavong pela segunda vez.

O terceiro e último golo do grupo de trabalho orientado por Chan Hiu-ming contou também com a assinatura de um jogador da Casa do Sport Lisboa e Benfica de Macau. Nicholas Torrão encerrou a contagem aos 83 minutos, dando a melhor conclusão a uma jogada de insistência da linha avançada da selecção local.

O marcador poderia, no entanto, ter voltado a alterar-se a três minutos do fim do tempo regulamentar, depois de o árbitro do encontro ter assinado uma grande penalidade a punir falta de Fong Chi Hang sobre um atleta adversário. Chamado a cobrar o lance, Phithack Kongmathilath permitiu a defesa ao guarda-redes da selecção local.

O triunfo alcançado pela selecção de Macau na segunda-feira é o primeiro de Chan Hiu-ming desde que assumiu o comando técnico da formação local e o segundo sobre o Laos em menos de um ano. A 6 de Novembro último, o onze do Lótus impôs-se ao Laos por 4-1, numa partida a contar para a edição inaugural da Taça da Solidariedade. Nicholas Torrão foi uma das figuras do desafio, ao marcar por duas ocasiões.

Macau deverá viajar no fim-de-semana para a Índia, onde na quarta-feira da próxima semana defronta a selecção local, num encontro que o onze orientado por Chan Hiu-ming está obrigado a ganhar que ainda possa continuar a sonhar com um lugar na fase final da Taça da Ásia das Nações, prova que se disputa nos Emirados Árabes Unidos em 2019. No início do mês passado, o onze do território recebeu a selecção indiana no estádio da Taipa, tendo perdido por 2-0 frente ao conjunto orientado pelo britânico Stephen Constantine.