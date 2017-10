KNJ Investment, de Kevin Ho, baixa preço da Global Media  

A KNJ Investment Limited poderá baixar em 2,5 milhões de euros (cerca de 23,62 milhões de patacas) o preço que se propõe a pagar pela aquisição de 30 por cento de media português. A notícia foi avançada na semana passada pelo jornal português Correio da Manhã, que escreve ainda que “a previsão é que o negócio fique concluído até ao final deste ano”. A ser verdade, a empresa liderada por Kevin Ho, sobrinho do antigo Chefe do Executivo, Edmund Ho, irá investir 15 milhões de euros (cerca de 141,66 milhões de patacas) pelos mesmos 30 por cento do grupo liderado por Daniel Proença de Carvalho.

Numa entrevista ao Jornal Económico, publicada no passado domingo, o presidente do conselho de administração da Global Media disse estar convicto “que a muito curto prazo esse investimento se vai concretizar”. Contudo, Proença de Carvalho não faz qualquer referência ao ajustamento do valor do negócio: “Acredito que a muito breve prazo possamos concluir esse processo, que para nós é muito importante porque vai permitir que o grupo inicie novos projectos e com uma afirmação cada vez maior das nossas marcas”, rematou.

Em Agosto último, Kevin Ho disse, em declarações à agência Lusa, esperar que o negócio estivesse concluído em Setembro, prazo que acabou por não se concretizar: “Estamos a tratar de documentos jurídicos entre as duas partes. Houve outra transacção na qual tivemos de trabalhar, por isso o processo abrandou em pouco. Nada de especial”, explicou o empresário.

Setembro terminou e, segundo o Correio da Manhã, a nova previsão é que o negócio fique concluído até ao final deste ano. Recorde-se que o memorando de entendimento entre as duas empresas foi assinado a 12 de Outubro de 2016, à margem da última Conferência Ministerial do Fórum Macau. Na altura a previsão era de que o acordo fosse efectivado até Março deste ano.

Actualmente, o capital da Global Media está dividido entre os empresários António Mosquito e Joaquim Oliveira, ambos detentores de 27,5 por cento, e Luís Montez, com 15 por cento, e ainda pelo Banco Comercial Português e Novo Banco, ambos com 15 por cento.