Dissidentes norte-coreanos retiraram sobrinho de Kim Jong-un de Macau

Os dissidentes norte-coreanos que criaram o grupo denominado “Cheollima Civil Defense” avançaram detalhes sobre o processo que culminou com a retirada de Kim Han-sol do território. O jovem foi levado para Taiwan depois do assassinato do pai na Malásia, em Fevereiro último.

Kim Han-sol, filho do falecido Kim Jong-nam, meio irmão do líder da Coreia do Norte, é considerado uma potencial ameaça a Kim Jong-un. Kim Han-sol tem criticado o regime de Pyongyang, suspeito de ser o responsável pela morte do seu pai a 13 de Fevereiro, depois de ter sido envenenado no Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur. Os investigadores confirmaram a identidade do de Kim Jong-nam através de análise de ADN, obtida junto do filho da vítima. Kim Han-sol foi retirado de Macau – onde a família estava exilada – por um grupo de dissidentes norte-coreanos.

De acordo com o jornal norte-americano The Wall Street Journal (WSJ), o grupo denominado “Cheollima Civil Defense” tem conduzido uma “luta silenciosa” contra o regime norte-coreano, mas decidiu falar sobre o processo de evacuação de Kim Han-sol, da sua mãe e da sua irmã. Um representante do “Cheollima” avançou ao jornal que existiram “tentativas de várias partes para interferir” na retirada da família de Kim Jong-nam.

O motivo que levou os dissidentes a revelar alguns dos detalhes do resgate da família Kim tem pouco a ver com notoriedade e mais com necessidades financeiras: o grupo espera conseguir mais apoio internacional para eventuais processos do género que venham a acontecer no futuro.

“Nós ficámos desapontados com o facto de vários países no início deste ano se terem recusado a dar protecção a Kim Han-sol e à família”, afirmou um representante do “Cheollima Civil Defense” através do e-mail oficial do grupo, ao Wall Street Journal.

O “Cheollima” solicitou ajuda a governos estrangeiros para o resgate de Kim Han Sol. Os Estados Unidos da América (EUA), a China e a Holanda providenciaram assistência em termos de viagens e vistos, por exemplo, indica o grupo de dissidentes. Porém, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China declarou não ter quaisquer informações sobre a iniciativa do grupo e os EUA e a Holanda preferiram não comentar, indica o jornal norte-americano.

Os pedidos de assistência dirigidos a outros países foram recusados, tendo o Canadá se perfilado como um dos casos mais emblemáticos. A decisão reflecte as negociações sensíveis no âmbito da libertação de um pastor coreano de nacionalidade canadiana, Lim Hyeon-soo, que se encontrava sob custódia da Coreia do Norte, aponta o WSJ.

O Canadá não quis comentar a alegada recusa de apoio à família de Kim Han-sol, mas sublinhou que a libertação do reverendo Lim Hyeon-soo foi resultado de um exigente compromisso diplomático. Kim Jong-un ordenou a libertação de Lim devido à intensificação da tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos da América, após a insistência de Pyongyang na condução de testes balísticos e nucleares.

A família de Kim Jong-nam viajou primeiro para Taipé, Taiwan. Ali, ficaram 30 “tensas” horas no aeroporto para confirmação de viagens e vistos para o destino final, disse fonte próxima de todo o processo. A “Cheollima” negou-se a confirmar a rota de evacuação e não referiu o local para onde Kim Han-sol, a mãe e a irmã foram transportados.

O PEDIDO DE AJUDA A UM GRUPO DE DESERTORES

A família de Kim Jong-nam contactou directamente o “Cheollima Civil Defense” assim que soube da morte do meio-irmão de Kim Jong-un, refere o Wall Street Journal. Três semanas mais tarde, a 7 de Março, o grupo divulgou um vídeo no qual Kim Han-sol mostrava o seu passaporte e afirmava estar seguro, junto da sua mãe e da sua irmã.

É quase certo que Kim Jong-nam tenha sido morto por agentes norte-coreanos, defendem as autoridades dos EUA e da Coreia do Sul. Pyongyang, no entanto, nega o envolvimento.

A família do meio irmão de Kim Jong Un vive fora da Coreia do Norte há vários anos, mas assume que se sentiu sob ameaça enquanto vivia em Macau. Em 2012, Kim Han-sol criticou o governo norte-coreano publicamente numa entrevista cedida a um canal de televisão finlandês: “Sempre sonhei que um dia voltaria [para a Coreia do Norte] para tornar as coisas melhores”, disse Kim Han-sol, num inglês fluente com sotaque britânico. O neto de Kim Jong-il admitiu ainda interesse na revolução que tinha decorrido no ano anterior na Líbia devido à grande proximidade com um colega de quarto libanês, numa altura em que estudava num colégio internacional da Bósnia.

Kim Jong-un terá eliminado potenciais concorrentes, ao mesmo tempo que tem consolidado o seu poder. Em 2013, executou o tio por alegada traição.

“A Coreia do Norte pressiona a linha de sangue de Kim para a liderança do país, tornando os familiares distantes numa potencial ameaça a uma substituição teórica de Kim Jong-un”, disse ao WSJ Patrick McEachern, especialista na Coreia do Norte e membro do Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, organismo sedeado em Washington, EUA.

À medida que Kim Jong-un continua a apertar o cerco a eventuais desertores, o “Cheollima” sublinha que vai continuar a prestar assistência àqueles que procurem sair do país: “Para as boas nações do mundo, posicionem-se no lado certo da história”, declarou o representante do grupo. “Os nossos compatriotas lembrar-se-ão”.

OLHARES SOBRE O “CHEOLLIMA CIVIL DEFENSE”

O “Cheollima Civil Defense” é um dos vários grupos que ajudam aqueles que procuram escapar do regime de Kim Jong Un. Um membro da organização disse ao Wall Street Journal que o grupo é composto por norte-coreanos que estão tanto fora, como dentro do país, um arranjo invulgar dada a forte repressão a que os norte-coreanos estão sujeitos. Os cidadãos norte-coreanos estão impedidos de deixar o país sem a permissão do Governo, sendo que o controlo de fronteiras foi reforçado nos últimos anos. Com isto, qualquer pessoa que tente ou auxilie uma fuga corre o risco de punição grave, incluindo pena de morte.

De acordo com os dados divulgados pelo governo de Seul, o número de norte-coreanos que deram entrada na Coreia do Sul entre Janeiro e Agosto diminuiu quase 13 por cento, em relação ao mesmo período do ano passado, para 780.

Ao Wall Street Journal, um desertor, que não é membro do grupo, disse que o “Cheollima” é uma organização de dimensões pequenas mas com boas ligações que já ajudou norte-coreanos a escapar ao seu país, através da China e tendo como destino o Sudeste Asiático.

Por outro lado, um activista de direitos humanos confirmou que o grupo é composto por indivíduos provenientes da Coreia do Norte e demonstra boas ligações com governos estrangeiros: “Eles agiram rapidamente e foram validados ao mais alto nível”, declarou ao jornal. Já dois diplomatas ocidentais afirmaram que o “Cheollima” é confiável no que respeita ao apoio disponibilizado aos desertores.

“Cheollima” é um cavalo com asas da mitologia norte-coreana, um símbolo para o rápido progresso que é visto em selos e estátuas um pouco por todo o país.