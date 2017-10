CCAC desvaloriza oferta de refeições gratuitas em período eleitoral  

Para André Cheong, comissário contra a corrupção, a oferta de pequenos-almoços na manhã da jornada eleitoral de 17 de Dezembro é comparável, em termos de importância, à distribuição de pacotes de lenços com inscrições relativas às listas candidatas ao hemiciclo. Segundo escreve o Comissariado Contra a Corrupção (CCAC) em comunicado, “apesar de a distribuição de pacotes de lenços de papel se destinar, obviamente, à angariação de votos dos eleitores para as candidaturas concorrentes, tendo em conta o valor diminuto dos pacotes de lenços de papel, o CCAC considera tal acto como se tratando de uma acção de propaganda eleitoral e não um acto de corrupção eleitoral”.

Tendo em conta o valor pecuniário de um pacote de lenço e de “um pão e um pacote de leite de soja”, o CCAC não considera tais ofertas como sendo suficientes para influenciar a intenção de voto dos eleitores, “pelo que dificilmente constitui um crime de corrupção eleitoral”, reitera o organismo na mesma nota.

No entanto, e apesar de os pequenos-almoços serem tidos como propaganda e não como gestos de corrupção, as ofertas foram feitas numa altura em que a propaganda eleitoral estava terminantemente proíbida. No mesmo comunicado, o CCAC refere-se a um “indivíduo afecto à Associação Novo Macau” que, num órgão de comunicação social online, defendeu que o caso devia ser considerado como propaganda ilegal por ter ocorrido no dia da votação.

Sobre este argumento, o Comissariado Contra a Corrupção escreve que “na sequência da investigação no próprio dia e da investigação posterior por parte do CCAC, não se verificou qualquer prova, relativa ao ‘incidente do pequeno-almoço’ que demonstrasse que alguém tivesse realizado propaganda eleitoral junto dos cidadãos em locais públicos”. De acordo com o organismo, as ofertas de pequenos-almoços fazem parte de um serviço comunitário permanente e não foram realizadas exclusivamente no dia das eleições.