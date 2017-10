Bazar de Caridade da Caritas conta com a participação de mais de uma centena de organizações

Novembro arranca com a 48.ª edição do Bazar de Caridade da Caritas, que tem como propósito angariar fundos para aplicar nas actividades de apoio social desenvolvidas pela instituição. Previsto para os dias 4 e 5, no Centro Náutico do Lago Nam Van, o evento anual vai contar com a presença de mais de uma centena de organizações, que nos seus expositores deverão oferecer jogos, comidas e bebidas. Ao longo dos dois dias pelos quais se estende o certame vão subir ao palco jovens para performances de música e dança.

Escolas, departamentos do Governo, associações e organizações comerciais são algumas das instituições que se vão associar ao bazar solidário. Os convites endereçados às empresas para participarem no evento deste ano encolheram devido ao tufão, uma vez que “muitas pessoas foram afectadas pelo Hato”, explicou Paul Pun, secretário-geral da Caritas, ao PONTO FINAL.

Todo o dinheiro angariado com o Bazar de Caridade será utilizado para investir nos serviços disponibilizados pela Caritas, nomeadamente “no transporte de pessoas incapacitadas, no serviço comunitário e no apoio a pessoas com baixos rendimentos”, destacou Paul Pun.

No ano passado, o Bazar de Caridade angariou 7,9 milhões de patacas. Este ano, Paul Pun não se arrisca a avançar com uma estimativa, dados os prejuízos causados pela tufão Hato, a 23 de Agosto. O número de organizações dispostas a contribuir com o seu apoio não conheceram uma diminuição, sublinha ainda assim Paul Pun.

As rifas para o sorteio realizado na ocasião já estão à venda por 10 patacas. O Grande Prémio, no valor de 100 mil patacas e as lembranças são patrocinados por diferentes organizações e doadores. O valor recolhido com a venda das rifas será canalizado na totalidade para os serviços da Caritas.

O Bazar de Caridade da Caritas conta este ano com a participação de cerca de três mil voluntários, no quais se incluem estudantes, professores, funcionários da indústria do jogo e associações de jovens. J.F.