Barcos-dragão invadiram a Baía do Seixal

A 7.ª edição da Regata de Barcos-dragão da Baía do Seixal, iniciativa que conta com o patrocínio da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), atraiu mais de duas centenas e meia de participantes, entre representantes de operadores turísticos, agências de viagens, companhias aéreas, hotéis e outras empresas.

O evento, dinamizado com o apoio da Associação Naval Amorense e da Junta de Freguesia da Amora, realizou-se no passado sábado, na Baía do Seixal.

Depois da regata foram distribuídos os prémios pelos vencedores, nomeadamente a Associação Naval Amorense, a Associação Naval de Lisboa e o Alhandra Sporting Club.

Houve ainda sorteios promovidos por algumas empresas, com a Air France/KLM a oferecer uma viagem para duas pessoas no circuiro Lisboa-Paris-Lisboa, a Aigle-Azur a oferercer um modelo de um Airbus A320 da companhia e o Real Hotels Group a sortear um voucher para um “brunch” e para um tratamento de talassoterapia no Real Villa Itália. Ana Baião, o Licor Beirão e as Viagens Abreu, que ofereceu sacos de viagem, foram outras das entidades que se associaram ao certame.