Autocarros: Decisão de diferenciar tarifas é “medida de descriminação positiva”

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou no domingo que a proposta de um passe de autocarros com custos diferentes para residentes e não residentes do território constitui uma “medida de discriminação positiva”.

Raimundo do Rosário falava aos jornalistas à margem da cerimónia do 68.º aniversário da implantação da República Popular da China, assinalado como habitualmente na Torre de Macau com uma recepção à comunidade.

A proposta foi enviada na sexta-feira para o Conselho Consultivo do Trânsito e encontra-se “em fase de auscultação”, introduzindo pela primeira vez, uma distinção entre residentes e não residentes, dado que as tarifas são subsidiadas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) e “foi entendido que o subsídio atribuído não deve ser igual para todos”, afirmou o governante.

Raimundo do Rosário reconheceu que a proposta apresentada “é uma discriminação positiva em relação aos residentes”, portadores do bilhete de identidade de residente (BIR), que pagarão menos pelo passe.

“Foi entendido, e é discutível, privilegiar [nos passes] os residentes em relação aos não residentes. A opção foi esta e não tem a ver com economias nem nada. Mas trata-se de uma proposta, não há uma decisão”, sublinhou o responsável.

A proposta em análise prevê ainda o primeiro aumento em dez anos do preço das viagens dos autocarros de Macau.