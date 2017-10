Apreendidos mais de 27 mil cigarros e produtos tabágicos    

Os Serviços de Alfândega apreenderam mais de 27 mil cigarros e produtos similares no Sábado, por suspeita de contrabando, noticiou a emissora em língua portuguesa da Rádio Macau. Os produtos foram encontrados numa loja e num supermercado e, de acordo com a Ou Mun Tin Toi, o seu valor de mercado seria de 12 mil patacas. Duas pessoas foram encaminhadas para o Ministério Público, sendo que a operação foi realizada em parceria com o Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo dos Serviços de Saúde.

