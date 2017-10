Abertura do MGM Cotai adiada para Janeiro  

A inauguração do MGM Cotai, prevista para o último trimestre deste ano, foi adiada para 29 de Janeiro do próximo ano, pouco tempo antes do Ano Novo Chinês, noticiou o portal GGR Asia. Também o orçamento global relativo à construção do empreendimento foi revisto em alta para 3,46 mil milhões de dólares americanos (cerca de 27 mil milhões de dólares de Hong Kong), ou seja, mais quatro por cento do que o valor previsto. De acordo com a MGM China Holding, o atraso na abertura deve-se ao impacto do tufão Hato no território.

